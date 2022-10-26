صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس

سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود ليفربول للانتصار على مضيفه أياكس بثلاثية دون رد اليوم الأربعاء.

وفاز ليفربول على أياكس في ملعب يوهان كرويف آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح محمد صلاح أهداف المباراة في الدقيقة 42 بتسديدة يسارية على الطائر بعد بينية من جوردان هندرسون.

وأضاف داروين نونيز الهدف الثاني برأسية من ركلة ركنية بعد عرضية من أندرو روبرتسون في الدقيقة 49.

وسجل هارفي إيليوت الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 52 بعد صناعة من صلاح.

وفي الوقت ذاته وفي ملعب دييجو أرماندو مارادونا فاز نابولي على ضيفه رينجرز بثلاثية دون ر\.

افتتح جيوفاني سيميوني أهداف المباراة في الدقيقة 11.

وعاد وأضاف هدفا ثانيا له ولفريقه عقب خمس دقائق.

وأتم ليو أوستيجارد ثلاثية نابولي في الدقيقة 80.

بتلك النتائج يواصل نابولي تصدره للمجموعة بـ15 نقطة يليه ليفربول بـ12 نقطة.

ويحتل أياكس المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرا رينجرز رابعا بدون أي نقطة.

معجزة في أنفيلد

يلتقي ليفربول مع نابولي الثلاثاء المقبل في ملعب أنفيلد في الجولة السادسة والأخيرة حيث مازال يتمسك بأمل تصدر المجموعة.

ولكن من أجل التصدر فإن كتيبة المدرب يورجن كلوب تحتاج للفوز برباعية دون رد على الأقل خاصة بعد الهزيمة في لقاء الذهاب في إيطاليا بأربعة أهداف لهدف.

وتنص لوائح دوري أبطال أوروبا أنه حال تساوي فريقين في عدد النقاط فيتم النظر للمواجهات المباشرة بينهما.

وفي حالاتنا فإن نابولي انتصر ذهابا وبنتيجة عريضة، لذا إن انتصر ليفربول على سبيل المثال بثلاثية دون رد فسيتعادل الفريقان في عدد الأهداف المسجلة مباشرة بينهما.

وحينها سيتم النظر لفارق الأهداف في المجموعة ككل وسينتصر نابولي إذ أنه حتى الآن لديه فارق +16 هدفا، مقابل +9 أهداف لليفربول.

أما حال انتصار ليفربول برباعية دون رد فسيتفوق على نابولي في المواجهات المباشرة 5-4 ويتصدر المجموعة وقتها.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل قوي من قبل أياكس وكاد ستيفان بيرجفاين يسجل هدفا مبكرا لكن أليسون بيكر تصدى له.

واصل أياكس سيطرته على الكرة لكن دون فاعلية على حقيقية على مرمى ليفربول.

وحتى منتصف الشوط الأول لم يكن ليفربول سدد أي كرة على مرمى أياكس أو حتى خارجه.

ولكن تغير كل ذلك في الدقيقة 42 حينما مرر هندرسون بينية قابلها صلاح بيسراه على الطائر في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لليفربول.

ومع بداية الشوط الثاني ومن ركلة ركنية قابلها نونيز برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 52 أرسل صلاح الكرة لإيليوت الذي قابلها بتسديدة في الشباك ليؤكد انتصار ليفربول.

هدأت المباراة كثيرا بعد هدفي ليفربول المبكرين في الشوط الثاني ولم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة خلالها.

وتوقف اللعب لعلاج هندرسون الذي سقط مصابا.

لم يحدث جديد حتى مع الوقت المحتسب بدل من الضائع والذي بلغ ثلاث دقائق لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثية دون رد.