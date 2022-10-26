السنة العاشرة في أوروبا.. صلاح يصل لـ +10 أهداف للموسم التاسع

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 22:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أياكس وليفربول

يواصل نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح التألق في مسيرته بالبطولات الأوروبية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وبدأ صلاح مسيرته في الملاعب الأوروبية مع بازل السويسري قادما من المقولون العرب في صيف 2012.

وسجل صلاح الهدف الشخصي العاشر في مناسفات الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا.

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وافتتح صلاح أهداف ليفربول في شباك أياكس خلال المباراة المقامة ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ووصل النجم المصري إلى +10 أهداف للموسم التاسع خلال 10 مواسم خاضها بالمنافسات الأوروبية.

وجاءت أرقام صلاح كالتالي:

2012/2013 (بازل السويسري)

10 أهداف

11 صناعة

2013/2014 (بازل- تشيلسي)

12 هدفا

8 صناعة

2014/2015 (تشيلسي - فيورنتينا )

9 أهداف

6 صناعة

2015/2016 ( روما)

15 هدفا

7 صناعة

2016/2017 (روما)

19 هدفا

15 صناعة

2017/2018 (ليفربول)

44 هدفا

16 صناعة

2018/2019 (ليفربول)

27 هدفا

12 صناعة

2019/2020 (ليفربول)

23 هدفا

13 صناعة

2020/2021 (ليفربول)

31 هدفا

6 صناعة

2021/2022 (ليفربول)

31 هدفا

16 صناعة

2022/2023 (ليفربول)

10 أهداف حتى الآن

4 صناعة حتى الآن

محمد صلاح ليفربول
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