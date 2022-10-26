السنة العاشرة في أوروبا.. صلاح يصل لـ +10 أهداف للموسم التاسع

يواصل نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح التألق في مسيرته بالبطولات الأوروبية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وبدأ صلاح مسيرته في الملاعب الأوروبية مع بازل السويسري قادما من المقولون العرب في صيف 2012.

وسجل صلاح الهدف الشخصي العاشر في مناسفات الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح صلاح أهداف ليفربول في شباك أياكس خلال المباراة المقامة ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ووصل النجم المصري إلى +10 أهداف للموسم التاسع خلال 10 مواسم خاضها بالمنافسات الأوروبية.

وجاءت أرقام صلاح كالتالي:

2012/2013 (بازل السويسري)

10 أهداف

11 صناعة

2013/2014 (بازل- تشيلسي)

12 هدفا

8 صناعة

2014/2015 (تشيلسي - فيورنتينا )

9 أهداف

6 صناعة

2015/2016 ( روما)

15 هدفا

7 صناعة

2016/2017 (روما)

19 هدفا

15 صناعة

2017/2018 (ليفربول)

44 هدفا

16 صناعة

2018/2019 (ليفربول)

27 هدفا

12 صناعة

2019/2020 (ليفربول)

23 هدفا

13 صناعة

2020/2021 (ليفربول)

31 هدفا

6 صناعة

2021/2022 (ليفربول)

31 هدفا

16 صناعة

2022/2023 (ليفربول)

10 أهداف حتى الآن

4 صناعة حتى الآن