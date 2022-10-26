جمال علام يتحدث عن دور الرابطة ومشكلة التحكيم والتعاون مع الإمارات ومنافسة القطبين

تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن عدد من القضايا المتعلقة بكرة القدم المصري.

وأشار جمال علام إلى دور رابطة الأندية وتقاسم العمل مع الاتحاد المصري، وسبل التعاون مع الاتحاد الإماراتي في المستقبل.

وقال جمال علام عن إقامة السوبر المصري في الإمارات للمرة الخامسة: "أول مرة يقام السوبر في الإمارات كانت في ولايتي الأولى، بالنسبة لي هي تجربة رائعة ومفيدة جدا بين بلدين شقيقين ونتمنى أن نستمر في ذلك التعاون".

وأضاف عبر قناة أبو ظبي الرياضية "كان هناك لقاء مع الاتحاد الإماراتي وإن شاء الله سيكون هناك بروتوكول بيننا وبين الكرة الإماراتية ومع دول عربية أخرى مثل الكويت والسعودية".

وكشف جمال علام "سنتحدث مع الاتحاد الإماراتي عن عودة السوبر الإماراتي إلى مصر بعد إقامته في نسختين سابقتين، الإمارات من الدول الداعمة لنا في مختلف المجالات مثل أشقائنا في السعودية والكويت، ونتمنى أن نرى السوبر الإماراتي والسعودي والكويتي هنا في مصر".

أما عن مسابقة الدوري حاليا فأوضح "الموسم الماضي كان صعبا للغاية بسبب توابع لم تنته فعلى سبيل المثال لم يتم استكمال مسابقة الكأس الماضية حتى الآن وبالتالي هناك سوبر آخر بخلاف الحالي".

وعن هيمنة القطبين على بطولات مصر قال: "الأهلي والزمالك يستحوذان على لقب السوبر وإن شاء الله سيكون متاحا لأندية جديدة نراها في السوبر بالإمارات".

وبالحديث عن دور رابطة الأندية كشف "هناك تفاهم بين اتحاد الكرة والرابطة، أشفق عليهم لأن بطولة الدوري طويلة جدا ومتاعبها كثيرة ولكن الحمل الأكبر تكون مشاكل التحكيم وهي عبء على اتحاد كرة القدم".

وشدد "الرابطة حملت عبء كبير من على اتحاد الكرة ولكن لا يزال أمر التحكيم مشكلة كبيرة في الاتحاد المصري ونتمنى حل ذلك بالموسم الحالي ونرغب في انتهاء البطولة على خير".

وواصل "الرابطة تسعى لزيادة عدد الجماهير، ونحن في اتحاد الكرة نأمل ذلك أيضا، الإعلام عليه دور كبير لحل أزمة التعصب ويجب أن تصل المعلومة بشكل صحيح".

وتابع "نتمنى أن نرى الملاعب ممتلئة بالجماهير مثلما كان في السابق، حاليا نبحث عن 3 أو 5 آلاف مشجع".

وبسؤاله عن إمكانية منافسة أندية للأهلي والزمالك أوضح "كرة القدم صناعة مختلفة جدا في الوقت الحالي، الآن التعاقد مع لاعبين محترفين يكون على حسب إمكانياتك الشرائية".

وأضاف "الأهلي والزمالك لديهم قيمة شرائية أكبر، ولكن شاهدنا أندية أجرت تعاقدات كبيرة مثل فيوتشر والبنك الأهلي وعدد مختلف من الأندية مما قد يخلق تنافسية أكبر في الفترة المقبلة".

وواصل "طالما هناك إمكانيات مادية للأندية سيكون هناك تنافس كبير في المسابقات وهو ما يفيدنا كاتحاد محلي ويفيد المنتخب الوطني".

وبالحديث عن منتخب مصر قال: "فيتوريا لأول مرة يعمل مع لاعبين مصريين، وفي بداية تعاقده أبلغنا برغبته في مباراتين وديتين لتجربة أكبر عدد من اللاعبين وهو ما حدث".

وتابع علام "بالتأكيد فيتوريا الآن اختار القوام الأساسي للمنتخب والمواجهة المقبلة ستكون مع بلجيكا".

واختتم جمال علام تصريحاته "أتمنى أن يصبر الجمهور على تجربة فيتوريا، هدفنا المنافسة على لقب إفريقيا وخطتنا الاستمرارية في كأس العالم".