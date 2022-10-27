السوبر المصري - 4 لاعبين ظهروا في كل دقائق الزمالك بالدوري.. و19 شاركوا مع فيريرا

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

سامسون أكينيولا يسجل هدف الزمالك الثاني في سموحة

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري مساء الجمعة في المباراة التي تقام بملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي.

وخاض الزمالك مباراتين في الدوري المصري قبل لقاء السوبر، حيث فاز على سموحة وسيراميكا كليوباترا بنفس النتيجة 2-صفر.

وقبل المباراة يقدم لكم FilGoal.com بعض الاحصائيات الخاصة بلاعبي الزمالك من الدوري.

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من بين كل لاعبي الزمالك الذين شاركوا في مباراتي الدوري، 4 فقط لعبوا كل الدقائق.

والرباعي هو حارس المرمى محمد عواد، وثنائي الدفاع محمد عبد الغني وأحمد فتوح، بالإضافة إلى أحمد زيزو.

وخلال مباراتي الدوري استخدم جوسفالدو فيريرا المدير المدير الفني للزمالك 19 لاعبا وهم:

محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وإمام عاشور وزكريا الودري وعمرو السيسي ومحمد أشرف وعمر جابر وسيد عبد الله وشيكابالا وزيزو وسيف الدين الجزيري ويوسف أوباما ويوسف أسامة وسامسون.

وسجل للزمالك 3 لاعبين في الدوري وهم سامسون وسيف الجزيري وأحمد فتوح.

ويغيب عن الزمالك في مباراة السوبر المدافع محمود الونش بسبب الإصابة.

وتنطلق مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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