السوبر المصري - 4 لاعبين ظهروا في كل دقائق الأهلي بالدوري.. و18 شاركوا مع كولر

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

الأهلي

يستعد الأهلي لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك غدا الجمعة في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وخاض الأهلي مباراتين في الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك، فاز على الإسماعيلي وأسوان بنفس النتيجة وهي 1-0.

وقبل المباراة يقدم لكم FilGoal.com بعض الاحصائيات الخاصة بلاعبي الأهلي من الدوري.

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منذ بين كل اللاعبين الذين شاركوا مع الأهلي في مباراتي الدوري 4 فقط لعبوا كل دقائق المباريات.

وهم الحارس محمد الشناوي، وثنائي الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود متولي. والظهير الأيسر علي معلول.

وخلال مباراتي الدوري استخدم مارسيل كولر المدير المدير الفني للأهلي 18 لاعبا وهم:

محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وبيرسي تاو وشادي حسين ومحمد شريف.

كما سجل للأهلي لاعبان فقط وهما شادي حسين وعلي معلول.

ويغيب عن الأهلي في مباراة السوبر لاعب الوسط أليو ديانج بسبب الإصابة.

وتنطلق مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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