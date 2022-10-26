سيميوني يقود نابولي لتحطيم الرقم القياسي للأهداف في مجموعات أبطال أوروبا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 21:34

كتب : FilGoal

جيوفاني سيميوني - نابولي وليفربول

حطم فريق نابولي الرقم القياسي الخاص بالأكثر تسجيلا للأهداف في دور المجموعات.

وسجل جيوفاني سيميوني هدفين لنابولي في شباك رينجرز ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ورفع نابولي رصيده إلى 19 هدفا في دور المجموعات قبل نهاية مواجهة رينجرز وقبل لقاء ليفربول في ختام دور المجموعات.

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وكان نابولي قد عادل في الجولة الرابعة الرقم القياسي بتسجيل 17 هدفا في دور المجموعات.

وكان الرقم القياسي مسجل باسم فريقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

وكان بايرن ميونيخ قد نجح في تسجيل 17 هدفا في دور المجموعات الموسم الماضي 2021 - 2022.

أما باريس سان جيرمان فنجح في تحقيق الرقم ذاته خلال موسم 2017-2018.

وانفرد نابولي بذلك بالرقم القياسي برصيد 19 هدفا حتى الآن في دور المجموعات في الموسم الحالي.

وحسم نابولي تأهله إلى ثمن النهائي منذ الجولة الرابعة بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

وفي حال فاز نابولي على رينجرز في لقاء اليوم يتأهل رسميا كأول المجموعة.

دوري أبطال أوروبا نابولي جيوفاني سيموني
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