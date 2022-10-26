ألميدا: كنا نعلم أن حرس الحدود قوي دفاعيا.. ونجحنا في كسر التكتل حتى وإن تأخر الهدف

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 21:21

كتب : FilGoal

نونو ألميدا - المدير الفني فاركو

اعترف نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو بصعوبة مواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري.

وخطف فاركو انتصارا ثمينا على حرس الحدود بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وسجل أحمد شريف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

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وقال ألميدا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "كانت مباراة صعبة جدا، وكنا نعلم أن حرس الحدود سيكون قوي دفاعيا أمامنا".

وأضاف "كان لنا هدفا وهو أن نلعب كرة منظمة دفاعيا ولكن نستغل اللعب على الكرات الطويلة للتحول من الجانب الدفاعي للهجومي وسعيد بمستوى اللاعبين".

وتابع مدرب فاركو "هناك انسجام بين اللاعبين في الوقت الحالي مقارنة بالفترات الماضية ونحاول أن نعمل على تطوير اللاعبين بشكل دوري".

وكشف ألميدا "لدينا تدعيمات تتم من خلال فريق الشباب من بينهم مروان مجدي ونتواصل دائما مع فريق الشباب ليكونوا نواة المستقبل".

وأوضح "حرس الحدود تكمن خطورته في التحولات الهجومية وكان تركيزنا إيقاف الهجمات المرتدة من جانب المنافس ونجحنا في ذلك وسعيد بأداء اللاعبين في مباراتي البنك الأهلي والحرس والالتزام بالخطة".

وواصل "هدفنا كان تكسير التكتل الدفاعي لنادي حرس الحدود والوصول لمرمى الفريق ونجحنا في ذلك حتي وإن تأخر تسجيل الهدف".

واختتم ألميدا تصريحاته "حرس الحدود كان يعتمد على المراقبة اللاصقة للاعبي فاركو لذلك كان هدفنا هو ضرب دفاع حرس الحدود بالكرات الطويلة والتحرك بدون كرة".

الدوري المصري فاركو نونو ألميدا
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