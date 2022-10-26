كأس مصر - نتائج الدور التمهيدي الأول بمشاركة أندية القسمين الثالث والرابع
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 20:58
كتب : رضا السنباطي
اختتمت منافسات الدور التمهيدي الأول من مباريات كأس مصر بمشاركة أندية القسمين الثالث والرابع.
وجاءت نتائج المباريات كالآتي:
- المرج يهزم منشية ناصر 2-0
- حلوان العام يفوز على الشمس 2-0 بعد إعلان انسحاب الشمس.
- ألو إيجيبت يفوز على مصر للتأمين 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي
- هيليوبوليس يهزم المعادي واليخت بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.
- الطيران يفوز على إتش إف سي 2-0
- أورانج يهزم الصيد بالدقي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.
- النجوم يهزم تيم 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.
- بنها يهزم البلاستيك 2-1.
- طلائع الأسطول يهزم فريق ميدو 1-0
- سمنود يهزم صيد المحلة 2-1
- سبورتنج كاسل يفوز على شباب قسطا 5-0
- مركز شباب بسيون يهزم عثماثون بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.
- شربين يهزم بلقاس بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1
- منية سمنود يهزم بني عبيد بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1
- بيلا يهزم دسوق بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.
- منية النصر يهزم الزعفران 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.
- السرو يهزم بلطيم 2-1.
- مركز شباب القزازين يفوز على غزل مياط 3-1.
- الشرقية يهزم مركز شباب أبشيش 3-0.
- راية غزل كفر الدوار يهزم دمنهور 3-1.
- المريخ يفوز على بورفؤاد 2-1.
- توت عنخ أمون يهزم النصر بالفيوم 5-0.
- بني سويف يهزم الواسطي 4-1 بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.
- شباب مغاغة يهزم نادي مغاغة بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.
- بني مزار يهزم نجوم مصر 2-1.
- القوصية يهزم شبان أسيوط بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.