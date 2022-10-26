كأس مصر - نتائج الدور التمهيدي الأول بمشاركة أندية القسمين الثالث والرابع

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 20:58

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

اختتمت منافسات الدور التمهيدي الأول من مباريات كأس مصر بمشاركة أندية القسمين الثالث والرابع.

وجاءت نتائج المباريات كالآتي:

- المرج يهزم منشية ناصر 2-0

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- حلوان العام يفوز على الشمس 2-0 بعد إعلان انسحاب الشمس.

- ألو إيجيبت يفوز على مصر للتأمين 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي

- هيليوبوليس يهزم المعادي واليخت بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

- الطيران يفوز على إتش إف سي 2-0

- أورانج يهزم الصيد بالدقي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

- النجوم يهزم تيم 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

- بنها يهزم البلاستيك 2-1.

- طلائع الأسطول يهزم فريق ميدو 1-0

- سمنود يهزم صيد المحلة 2-1

- سبورتنج كاسل يفوز على شباب قسطا 5-0

- مركز شباب بسيون يهزم عثماثون بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

- شربين يهزم بلقاس بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1

- منية سمنود يهزم بني عبيد بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1

- بيلا يهزم دسوق بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

- منية النصر يهزم الزعفران 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

- السرو يهزم بلطيم 2-1.

- مركز شباب القزازين يفوز على غزل مياط 3-1.

- الشرقية يهزم مركز شباب أبشيش 3-0.

- راية غزل كفر الدوار يهزم دمنهور 3-1.

- المريخ يفوز على بورفؤاد 2-1.

- توت عنخ أمون يهزم النصر بالفيوم 5-0.

- بني سويف يهزم الواسطي 4-1 بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

- شباب مغاغة يهزم نادي مغاغة بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

- بني مزار يهزم نجوم مصر 2-1.

- القوصية يهزم شبان أسيوط بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

كأس مصر الدور التمهيدي
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