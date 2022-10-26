كأس مصر - نتائج الدور التمهيدي الأول بمشاركة أندية القسمين الثالث والرابع

ألميدا: كنا نعلم أن حرس الحدود قوي دفاعيا.. ونجحنا في كسر التكتل حتى وإن تأخر الهدف

إثارة الوقت بدل من الضائع تكسر تعادلات فاركو بانتصار صعب على حرس الحدود

فيفا لـ في الجول: لا توجد أي قيود على إقامة الدوريات خلال كأس العالم