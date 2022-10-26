وداعا أبطال أوروبا.. إنتر يهزم فيكتوريا بلزن ويرسل برشلونة للدوري الأوروبي

تسبب إنتر ميلان في إرسال برشلونة للدوري الأوروبي رسميا للموسم الثاني على التوالي بعدما ودع دوري الأبطال من دور المجموعات.

وفاز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن التشيكي اليوم الأربعاء في ملعب جوسيبي مياتزا برباعية دون رد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح هنريك مخيتاريان أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأضاف إدين دجيكو الهدف الثاني للنيراتزوري في الدقيقة 42.

وعاد دجيكو وسجل هدفا ثانيا له وثالثا لفريقه في الدقيقة 66.

وأتم روميلو لوكاكو رباعية إنتر بهدف في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة وصل رصيد إنتر ميلان على 10 نقاط يحتل بهم المركز الثاني بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر وللأخير لقاء أقل.

فيما يأتي برشلونة ثالثا بأربع نقاط قبل مواجهة بايرن بعد قليل.

ويحتل فيكتوريا بلزن المركز الرابع والأخير في المجموعة بدون أي نقطة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي من قبل إنتر وكاد فيديريكو دمياركو يسجل هدفا لكن تسديدته تصدى لها حارس فيكتوريا بلزن.

وسدد هنريك مخيتاريان الكرة برأسه لكن مرة أخرى تصدى له الحارس.

وكاد دجيكو يسجل هدفا لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 35 حول مخيتاريان عرضية برأسه لتسكن الشباك ليعلن عن الهدف الأول للإنتر.

وسجل ديماركو الهدف الثاني لإنتر بعد متابعة كرة مرتدة.

وانطلق لاوتارو مارتينيز بمجهود فردي رائع ومرر الكرة لدجيكو الذي سدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 66.

وأخيرا في الدقيقة 87 تسلم لوكاكو الكرة من خواكين كوريا وأودعها الشباك ليعلن عن رابع أهداف النيراتزوري.

كلوب بروج X بورتو

وفي مباراة أخرى أقيمت في التوقيت ذاته في ملعب جان برايدال اكتسح بورتو مضيفه كلوب بروج برباعية دون رد.

افتتح مهدي تاريمي أهداف المباراة في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 51 لاحت فرصة لكلوب بروج لتعديل النتيجة لكن نواه لانج أهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس ثم أعيدت وارتطمت تسديدته بالقائم.

وعقب ست دقائق فقط سجل إيفاينلسون الهدف الثاني لبورتو.

وفي الدقيقة 60 سحل ستيفن أنتونيس الهدف الثالث للضيوف.

وأتم مهدي تاريمي أهداف المباراة في الدقيقة 70.

بتلك النتيجة تجمد رصيد كلوب عند 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة الثانية يليه بورتو بتسع نقاط.

ويأتي أتليتكو مدريد ثالثا بأربع نقاط وأخيرا باير ليفركوزن بثلاث نقاط.

وسيلتقي بورتو وأتليتكو مدريد بعد قليل.