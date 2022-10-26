تنس طاولة - هنا جودة تتوج بلقب مصر الدولية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

هنا جودة

توجت المصرية هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة بذهبية منافسات تحت 19 سنة ببطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات.

وتقام المنافسات في صالة استاد القاهرة في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر.

وحققت هنا جودة الفوز على سارفينوز ميركاديروفا بطلة كازاخستان صاحبة ذهبية تحت 17 سنة، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

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وأقيمت اليوم أيضا منافسات تحت 15 سنة وتمكنت البطلة المصرية حبيبة الباسومي من حصد المركز الثاني.

وكان ذلك عقب التأهل للمباراة النهائية قبل الخسارة من بطلة سوريا هند ظاظا والتي تمكنت من خطف المركز الأول.

وتشاركت بطلتا الهند بارتا باور ونانديني ساها المركز الثالث وذلك بعدما خسرا من هند ظاظا وحبيبة الباسومي على التوالي في نصف نهائي تحت 15 سنة.

وفي منافسات تحت 11 سنة توجت انكوليكا تشاكرابورتي بالميدالية الذهبية بينما حصدت كريشا باتل الميدالية الفضية، كما نجحت كل من ندى البدوي ودليلة محجوب بالفوز بالمركز الثالث.

تنس طاولة هنا جودة
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