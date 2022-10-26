انتهت دوري الأبطال - برشلونة (0) - (3) بايرن.. 3 نقاط جديدة

كونتي: تعرضنا لظلم كبير أمام لشبونة.. وربما تم طردي لأنني الأكثر شهرة

ماركوس ألونسو: علينا إغلاق صفحة الأبطال ما زال هناك عدة أمور للقتال

تشافي: دوري الأبطال كان قاسيا على برشلونة.. ودعنا البطولة بسبب أخطائنا

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كلوب: صلاح سجل هدفا استثنائيا ضد أياكس.. واحتجنا لتغيير التشكيل

لا جديد يذكر.. بايرن ينتصر على برشلونة ويحرمه من حفظ ماء الوجه قبل وداع الأبطال

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