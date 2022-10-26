رغم الخسارة.. مصطفى زيكو رجل مباراة فاركو ضد حرس الحدود
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 20:35
كتب : FilGoal
حصل مصطفى زيكو مهاجم حرس الحدود على جائزة رجل مباراة مواجهة فاركو رغم الخسارة.
وخطف فاركو الثلاث نقاط بهدف قاتل في الدقيقة 92 عن طريق أحمد شريف.
وفشل حرس الحدود في تحقيق أي نقاط من الدوري حتى الآن بخسارة أول مباراتين.
وكشفت رابطة الأندية المصرية عقب اللقاء عن حصول زيكو على لقب رجل المباراة.
وأوضح حساب رابطة الأندية "أداء مميز وكبير رغم الهزيمة، إكسترا مهارات وحرفنة، مصطفى زيكو هو رجل مباراة فاركو ضد حرس الحدود".
ويستضيف حرس الحدود فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل.
أما فاركو فيلعب مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل.
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