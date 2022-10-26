أحمد أيوب: قلة خبرة حرس الحدود كلفتنا الخسارة.. وهذا سبب غضبي

يرى أحمد أيوب مدرب حرس الحدود أن قلة الخبرة كلفت فريقه الخسارة في الوقت القاتل أمام فاركو.

وخطف فاركو فوزا قاتلا بالفوز على حرس الحدود بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وقال أيوب عبر "أون تايم سبورتس": "قلة الخبرة هي من ولدت الأخطاء وكلفتنا الكثير في الوقت القاتل".

وأوضح "سبب غضبي يرجع لسيناريو المباراة والخسارة في اللحظات الأخيرة بعد مستوى وأداء رئع من الفريق. قدمنا مباراة كبيرة وخلقنا العديد من الفرص ولكنها كرة القدم وعلينا التعلم من الأخطاء".

وتابع "نحتاج مهاجم قوي ولاعب وسط ميدان يساعدنا في إنهاء الهجمات. تعثر وصول البطاقات الدولية لبعض المحترفين الأفارقة أثر على الفريق بشكل سلبي لكن علينا مواصلة العمل وكما ذكرت المجموعة الموجودة تظهر بشكل جيد ولكنها ينقصها الخبرة".

ويحتل حرس الحدود المركز الـ18 الأخير في ترتيب الدوري المصري بدون نقاط بعد مرور جولتين.