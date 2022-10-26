تشكيل بايرن ميونيخ - ماني ومزراوي أساسيان أمام برشلونة.. ومولر على دكة البدلاء

يبدأ بايرن ميونيخ مباراته أمام برشلونة بالثنائي ساديو ماني ونصير مزراوي.

ويحل بايرن ميونيخ الذي ضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضيفا على برشلونة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويجلس توماس مولر مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: سفين أولريتش

الدفاع: ألفونسو ديفيز - دايوت أوباميكانو- ماتيس دي ليخت - نصير مزراوي

في الوسط: ليون جوريتزكا- جوشوا كيميتش - جمال موسيالا - سيرجي جنابري

في الهجوم: ساديو ماني - تشوبو موتينج

وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة من الفوز في أربع مباريات.

وكانت نتيجة لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين دون مقابل.