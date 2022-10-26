تشكيل بايرن ميونيخ - ماني ومزراوي أساسيان أمام برشلونة.. ومولر على دكة البدلاء
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 20:05
كتب : FilGoal
يبدأ بايرن ميونيخ مباراته أمام برشلونة بالثنائي ساديو ماني ونصير مزراوي.
ويحل بايرن ميونيخ الذي ضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضيفا على برشلونة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.
ويجلس توماس مولر مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:
حراسة المرمى: سفين أولريتش
الدفاع: ألفونسو ديفيز - دايوت أوباميكانو- ماتيس دي ليخت - نصير مزراوي
في الوسط: ليون جوريتزكا- جوشوا كيميتش - جمال موسيالا - سيرجي جنابري
في الهجوم: ساديو ماني - تشوبو موتينج
وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة من الفوز في أربع مباريات.
وكانت نتيجة لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين دون مقابل.
نرشح لكم
سيميوني يقود نابولي لتحطيم الرقم القياسي للأهداف في مجموعات أبطال أوروبا مباشر دوري الأبطال – أياكس (0) - (3) ليفربول.. جووووووول صلاح يصنع لإيليوت وداعا أبطال أوروبا.. إنتر يهزم فيكتوريا بلزن ويرسل برشلونة للدوري الأوروبي مباشر دوري الأبطال - برشلونة (0) - (2) بايرن.. انطلاق الشوط الثاني تشكيل ليفربول – صلاح وفيرمينو ونونيز في الهجوم أمام أياكس تشكيل برشلونة - بيليرين وكيسي أساسيان أمام بايرن ميونيخ.. وجافي ورافينيا على دكة البدلاء انتهت دوري أبطال أوروبا - إنتر (4) - (0) فيكتوريا بلزن.. كلوب بروج (0) - (4) بورتو تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم في مهمة التأهل أمام فيكتوريا بلزن