تشكيل ليفربول – صلاح وفيرمينو ونونيز في الهجوم أمام أياكس

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - داروين نونيز - ليفربول

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح وروبرتو فيرمينو وداروين نونيز في هجوم فريقه أمام أياكس.

ويحل ليفربول ضيفا اليوم الأربعاء على ملعب يوهان كرويف آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسون- هارفي إيليوت

في الهجوم: روبرتو فيرمينو- داروين نونيز- محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثاني بتسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر.

فيما يأتي أياكس ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا رينجرز بدون أي نقطة.

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