تشكيل برشلونة - بيليرين وكيسي أساسيان أمام بايرن ميونيخ.. وجافي ورافينيا على دكة البدلاء

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

هدف فرانك كيسي مع برشلونة أمام فيكتوريا بلزن

بدأ تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي بالثنائي ماركوس ألونسو وفرانك كيسي.

ويجلس جافي ورافينيا وأنسو فاتي على دكة بدلاء برشلونة أمام بايرن ميونيخ.

ويستضيف برشلونة فريق بايرن ميونيخ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

الدفاع: هيكتور بيليرين - جول كوندي - ماركوس ألونسو - أليخاندرو بالدي

الوسط: بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينيكي دي يونج - فرانك كيسي.

الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي

وعلى دكة البدلاء كل من: جيرارد بيكيه - أنسو فاتي - فيران توريس - خوردي ألبا - رافينيا - إريك جارسيا - جافي - إيناكي بينا - بابلو توري - أرناو تيناس.

وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بينما برشلونة ثالثا بـ 4 نقاط.

دوري أبطال أوروبا برشلونة فرانك كيسي
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