إثارة الوقت بدل من الضائع تكسر تعادلات فاركو بانتصار صعب على حرس الحدود

كسر فاركو سلسلة تعادلاته الأخيرة تحت قيادة نونو ألميدا وخطف فوزا مثيرا على حرس الحدود.

وخطف فاركو فوزا قاتلا بالفوز على حرس الحدود بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وسجل أحمد شريف الهدف الوحيد في الدقيقة 92.

وبذلك رفع فاركو رصيده إلى أربع نقاط بعد أن تعادل في الجولة الافتتاحية أمام البنك الأهلي، بينما حرس الحدود بلا رصيد من النقاط.

لا جديد

بدأ اللقاء كعادة أغلب مباريات فاركو في الدوري بانحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين.

وانعدمت الفرص الخطرة على المرميين في أول 20 دقيقة من المباراة.

وأرسل أحمد شديد قناوي لاعب حرس الحدود عرضية رائعة في الدقيقة 23 وحولها دفاع فاركو إلى ركنية قبل أن تصل إلى مهاجمي الفريق العسكري.

وباغت حسن طارق لاعب فاركو دفاعات حرس الحدود بتسديدة قوية في الدقيقة 25 ولكن أمسكها محمد فوزي بجدارة.

وأجرى حرس الحدود تبديلا اضطراريا في الدقيقة 30 بخروج مصطفى جمال لاعب الوسط مصابا ونزول أحمد عامر بدلا منه.

وهدأ اللقاء مجددا في الربع ساعة الأخيرة من الشوط ولكن دون خطورة لينتهي كما بدأ اللقاء بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة في الربع ساعة الأولى دون خطورة تذكر.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 64 لحرس الحدود بعد عرقلة من أحمد البحراوي لعمر بسام، ولكن تراجع في قراره واحتسبها خطأ من خارج منطقة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

واعتمد فاركو على التسديد من خارج منطقة الجزاء في العشر دقائق الأخيرة بحثا عن خطف هدف الفوز.

وسدد رزقي حمرون كرة قوية لفاركو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 81 ولكن أمسكها محمد فوزي بنجاح.

وكاد محمود حمادة أن يفتتح التسجيل لفاركو في الدقيقة 89 بتسديدة قوية ولكن تصدى لها حارس المرمى على مرتين.

إثارة في الوقت بدل من الضائع

احتسب حكم اللقاء أربع دقائق وقت بدل من الضائع وشهدت إثارة كبرى.

كاد حرس الحدود أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 91 عن طريق محمود عبد الله ولكن أعلى العارضة.

وارتدت الكرة بهجمة مرتدة لفريق فاركو سجلها أحمد شريف في الدقيقة 92 بهدف قاتل.

واستخلص أحمد شريف عرضية رائعة من محمود حمادة وتخطى حارس المرمى ليسددها داخل الشباك.

وكاد حرس الحدود أن يتعادل في الدقيقة 94 ولكن تألق محمد شيكا حارس مرمى فاركو وأنقذ مرماه.

أرقام ألميدا

لعب فاركو مباراته رقم 23 تحت قيادة نونو ألميدا في مسابقة الدوري منذ قدومه لقيادة الفريق.

ورفع فاركو رصيده إلى خمسة انتصارات تحت قيادة ألميدا مقابل 14 تعادل وأربع هزائم.

وحافظ فاركو على نظافة شباكه للمباراة 14 تحت قيادة ألميدا.

ويعتبر فوز فاركو على حرس الحدود هو الأول للفريق منذ خمس مباريات عندما تغلب على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في الجولة 30 من الموسم الماضي.