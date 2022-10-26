مباشر دوري أبطال أوروبا - إنتر (1) - (0) فيكتوريا بلزن.. كلوب بروج (0) - (1) بورتو

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إنتر يستضيف فيكتوريا بلزن في مباراة مصيرية، تحسم التأهل بينه أو برشلونة للدور التالي، فيما يلعب كلوب بروج مع بورتو في مجموعة أخرى.

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إنتر ضد فيكتوريا بلزن

ق35: جوووووووول أوووول لإنتر عن طريق مخيتاريان.

ق15: ربع ساعة سلبية حتى الآن.

بداية المباراة.

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كلوب بروج ضد بورتو

ق33: جوووووول أوووول لبورتو عن طريق مهدي تاريمي.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.

بداية المباراة.