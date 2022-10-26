مباشر دوري أبطال أوروبا - إنتر (1) - (0) فيكتوريا بلزن.. كلوب بروج (0) - (1) بورتو

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

إنتر ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الساعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

إنتر يستضيف فيكتوريا بلزن في مباراة مصيرية، تحسم التأهل بينه أو برشلونة للدور التالي، فيما يلعب كلوب بروج مع بورتو في مجموعة أخرى.

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إنتر ضد فيكتوريا بلزن

ق35: جوووووووول أوووول لإنتر عن طريق مخيتاريان.

ق15: ربع ساعة سلبية حتى الآن.

بداية المباراة.

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كلوب بروج ضد بورتو

ق33: جوووووول أوووول لبورتو عن طريق مهدي تاريمي.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.

بداية المباراة.

دوري أبطال أوروبا إنتر فيكتوريا بلزن
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