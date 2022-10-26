مباشر دوري أبطال أوروبا - إنتر (1) - (0) فيكتوريا بلزن.. كلوب بروج (0) - (1) بورتو
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الساعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.
إنتر يستضيف فيكتوريا بلزن في مباراة مصيرية، تحسم التأهل بينه أو برشلونة للدور التالي، فيما يلعب كلوب بروج مع بورتو في مجموعة أخرى.
_ _ __
إنتر ضد فيكتوريا بلزن
ق35: جوووووووول أوووول لإنتر عن طريق مخيتاريان.
ق15: ربع ساعة سلبية حتى الآن.
بداية المباراة.
_ _ _
كلوب بروج ضد بورتو
ق33: جوووووول أوووول لبورتو عن طريق مهدي تاريمي.
ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.
بداية المباراة.
نرشح لكم
تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم في مهمة التأهل أمام فيكتوريا بلزن سيناريوهات تأهل برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. هل تحدث المعجزة؟ أليجري: غاضبون ومحبطون.. علينا تحويل الإحباط لحافز مواعيد مباريات الأربعاء 26-10-2022 - ختام الجولة في مصر.. ومواجهات مصيرية في أبطال أوروبا بيولي: تفاجأنا بمراكز لاعبي دينامو زغرب.. ونعلم أنه لا يجب أن نخطئ بيلينجهام يكشف ما قاله لـ هالاند بعد تعادل مانشستر سيتي ودورتموند بعد 5 أشهر بلا هزيمة.. ريال مدريد يسقط أمام لايبزيج نتيجة غائبة منذ 2005.. ميلان يكتسح دينامو زغرب بالأربعة