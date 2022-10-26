انتهت دوري أبطال أوروبا - إنتر (4) - (0) فيكتوريا بلزن.. كلوب بروج (0) - (4) بورتو

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إنتر يستضيف فيكتوريا بلزن في مباراة مصيرية، تحسم التأهل بينه أو برشلونة للدور التالي، فيما يلعب كلوب بروج مع بورتو في مجموعة أخرى.

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إنتر ضد فيكتوريا بلزن

نهاية المباراة بفوز إنتر برباعية دون رد.

ق87: جووووول لوكاكو يسجل الهدف الرابع للإنتر.

ق66: جووووووول دجيكو يسجل الهدف الثالث للإنتر.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر بهدفين دون رد.

ق42: جوووووووول ثااان لإنتر من دجيكو.

ق35: جوووووووول أوووول لإنتر عن طريق مخيتاريان.

ق15: ربع ساعة سلبية حتى الآن.

بداية المباراة.

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كلوب بروج ضد بورتو

نهاية المباراة بفوز بورتو برباعية دون رد.

ق71: جوووووووووول بووووم بورتو يسجل الهدف الرابع عن طريق مهدي تاريمي.

ق60: جووووووووووووول ستيفان أنتونيس يسجل الهدف الثالث لبورتو.

ق57: جوووووول إيفانلسون يسجل الهدف الثاني لبورتو.

ق51: نواه لانج يهدر ركلة جزاء لكلوب بروج بعدما تصدى له الحارس، ورغم إعادتها لكن تسديدة لاعب كلوب بروج ارتطمت في القائم.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بورتو بهدف دون رد.

ق33: جوووووول أوووول لبورتو عن طريق مهدي تاريمي.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.

بداية المباراة.