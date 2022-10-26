الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثالثة

انفرد فريق المنصورة بصدارة ترتيب مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصرية عقب نهاية الجولة الثالثة.

ويتذيل المصري بالسلوم جدول الترتيب إذ أنه الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة حتى الآن.

وفاز المنصورة على الأولمبي في قمة مباريات الجولة في الصراع على قمة الترتيب.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثالثة كالآتي:

وجاء ترتيب الجولة الثالثة كالآتي: