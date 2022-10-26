الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثالثة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 18:38

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

انفرد فريق المنصورة بصدارة ترتيب مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصرية عقب نهاية الجولة الثالثة.

ويتذيل المصري بالسلوم جدول الترتيب إذ أنه الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة حتى الآن.

وفاز المنصورة على الأولمبي في قمة مباريات الجولة في الصراع على قمة الترتيب.

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وجاءت نتائج مباريات الجولة الثالثة كالآتي:

وجاء ترتيب الجولة الثالثة كالآتي:

الدرجة الثانية مجموعة بحري المنصورة
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