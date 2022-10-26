السوبر – محاضرة كولر وتدربيات بدنية في مران الأهلي الأول بـ الإمارات

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 18:33

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول في الإمارات

خاض الأهلي مرانه الأول في أبو ظبي العاصمة الإماراتية استعدادا لمواجهة كأس السوبر.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد مباراة الأهلي والزمالك، مساء الجمعة على لقب كأس السوبر المصري.

وعقد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين، قبل أن يخوضوا فقرات تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال.

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كما أدى اللاعبون تدريبات خططية ثم اختتم الجهاز الفني بقايدة كولر المران بإجراء تقسيمة.

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري في التاسعة صباح غد الخميس بتوقيت القاهرة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وذلك للاتفاق على كافة التفاصيل والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمباراة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار أبو ظبي الدولي ثم انتقلت إلى مدينة العين، وكان في استقبالها وفد من السفارة المصرية في الإمارات، برئاسة نهى قناوي القنصل المصري بالسفارة.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة التي تقام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين، وفي حال استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري
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