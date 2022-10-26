الدرجة الثانية - المنصورة يهزم الأولمبي وينفرد بصدارة مجموعة بحري

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 18:26

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

انفرد فريق المنصورة بصدارة المجموعة الثالثة (مجموعة بحري) ضمن منافسات الدرجة الثانية من الدوري المصري.

وتغلب المنصورة على الأولمبي بهدف دون مقابل سجله عبد الله شيكا ليرتفع رصيد المنصورة إلى سبع نقاط في الصدارة.

وتأتي فرق الأولمبي وأبو قير للأسمدة والمجد السكندري خلف المنصورة المتصدر بـ 6 نقاط لكل منهم.

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وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالآتي:

فوز المنصورة على الأولمبي بهدف دون مقابل سجله عبد الله شيكا ليخطف صدارة المجموعة.

انتصار أبو قير للأسمدة على بروكسي بهدفين سجلهما معتمد محسن ومحمد مجدي.

وفاز المجد السكندري على هلال مطروح بهدف دون مقابل سجله محمد كارم.

بينما نجح سبورتنج في تحقيق الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، تقدم البلدية أولا بهدف ذاتي قبل أن يعادل إسلام جمارك النتيجة ويتقدم محمد سليم لفريق سبورتنج.

وتعادل طنطا أمام شبين، بينما تعادل دكرنس ضد نبروه وأخيرا بايونيرز أمام الحمام بنتيجة سلبية.

الدرجة الثانية مجموعة بحري
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