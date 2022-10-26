الرياضية: اتحاد جدة يجدد عقد حجازي موسمين
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 18:15
كتب : FilGoal
أتمم اتحاد جدة اتفاقه مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي على تجديد تعاقده.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وينتهي عقد حجازي مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن اتحاد جدة اتفق على كافة تفاصيل تجديد عقد حجازي لمدة موسمين مقبلين.
وأشارت إلى أن اتحاد جدة قرر اتمام الاتفاق مع حجازي خوفا من دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل.
ويمكن لحجازي التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل دون الرجوع لإدارة الاتحاد حال عدم تجديد عقده بشكل رسمي.
ويلعب حجازي ضمن صفوف اتحاد جدة منذ صيف 2021 قادما من ويست برويتش الإنجليزي.
وخاض حجازي مع الاتحاد 54 مباراة وسجل 8 أهداف بجميع المسابقات.
وسبق للمدافع الدولي المصري اللعب في أندية الإسماعيلي والأهلي وفيورنتينا وويست بروميتش.
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