الأهلي يكشف سبب حضور الخطيب إلى الإمارات قبل لقاء السوبر

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

الخطيب - العامري فاروق في الإمارات

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران الفريق مساء اليوم الأربعاء في ملعب العين قبل مواجهة السوبر المرتقبة أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في السابعة من مساء الجمعة على مسابقة كأس السوبر المصري.

وكشف موقع الأهلي الرسمي أن حضور محمود الخطيب رئيس النادي إلى الإمارات يأتي بسبب تواجده للاطمئنان على كريمته وأبنائها قبل السفر إلى فرنسا لاستكمال رحلته العلاجية.

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وحرض الخطيب على حضور المران الذي أقيم على ملعب العين استعدادا للقاء السوبر المقرر له بعد غد الجمعة على استاد هزاع بن زايد.

وصافح الخطيب الجهاز الفني واللاعبين وحثهم على بذل أقصى جهد وتقديم المستوى الذي يليق بقدراتهم من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر برصيد 11 لقبا مقابل 4 لفريق الزمالك أقرب منافسيه.

ويرأس بعثة الأهلي محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي.

ولعب الأهلي مسابقة السوبر المصري من قبل 15 مرة وخسر في 4 منهم، بينهم آخر نسختين أمام كل من الزمالك وطلائع الجيش.

وتقام مسابقة السوبر المصري في الإمارات للمرة الخامسة في التاريخ.

وسبق أن واجه الأهلي فريق الزمالك في السوبر المصري سبع مرات سابقة تفوق الأحمر في خمسة منهم مقابل اثنين للأبيض.

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