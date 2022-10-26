اسكواش - مشاركة 17 منتخبا في بطولة العالم لفرق السيدات في مصر

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

منتخب سيدات - اسكواش

تأكد مشاركة 17 منتخبا في بطولة العالم لفرق السيدات المقرر إقامتها في مصر شهر ديسمبر المقبل.

وتقام بطولة العالم لفرق السيدات في الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر في نادي مدينتي بالقاهرة.

وأقيمت النسخة الأخيرة من البطولة التي تقام كل عامين في 2018 وألغيت النسخة الماضية بسبب فيروس كورونا.

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وكان منتخب سيدات مصر قد حصد اللقب في آخر نسختين عامي 2016 و2018.

ومن المتوقع أن تشارك مصر بالثلاثي الناري بآخر نسختين وهن نوران جوهر ونور الطيب ونور الشربيني.

بينما من المقرر أن تضاف إليهن هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا.

وجاءت المنتخبات التي تأكد مشاركتها كالآتي:

- مصر

- أستراليا

- إنجلترا

- كندا

- التايوان

- فرنسا

- فنلندا

- ألمانيا

- هونج كونج

- اليابان

- ماليزيا

- اسكتلندا

- جنوب إفريقيا

- سويسرا

- أوكرانيا

- أمريكا

- ويلز

اسكواش منتخب السيدات بطولة العالم فرق
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