بين ليفاندوفسكي وفالفيردي.. تعرف على قائمة المرشحين لنيل جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي وإيدير ميليتاو - ريال مدريد وبرشلونة

ترشّح فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد بجوار روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة لجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر في الدوري الإسباني.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

روبرت ليفاندوفسكي

النادي : برشلونة

برشلونة
ريال مدريد

وظهر أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد أيضا في قائمة المرشحين السبعة لنيل جائزة الشهر.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

  • فالفيردي (ريال مدريد)
  • روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
  • أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد)
  • سيرجيو ليون (بلد الوليد)
  • جوسيلو ماتو(إسبانيول)
  • برايس مينديز (ريال سوسيداد)
  • أيساك بالازو ( ريال فايكانو)

وشارك فالفيردي في شهر أكتوبر في 5 مباريات في الدوري الإسباني ونجح في تسجيل 3 أهداف.

فيما ظهر ليفاندوفسكي مع برشلونة هذا الشهر في 5 مباريات في الدوري الإسباني ونجح في تسجيل 4 أهداف.

بينما أنطوان جريزمان سجل 3 أهداف في 5 مباريات خاضهم مع أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

أما سيرجيو ليون فقد سجل 5 أهداف في الـ5 مباريات وأحرز جوسيلو ماتو نفس عدد الأهداف.

وسجل برايس مينديز هدفين في 5 مباريات وأيساك بالازو هدفا في عدد المباريات ذاتها.

روبرت ليفاندوفسكي أنطوان جريزمان ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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