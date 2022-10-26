بين ليفاندوفسكي وفالفيردي.. تعرف على قائمة المرشحين لنيل جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 17:42
كتب : FilGoal
ترشّح فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد بجوار روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة لجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر في الدوري الإسباني.
أنطوان جريزمان
النادي : أتليتكو مدريد
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
وظهر أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد أيضا في قائمة المرشحين السبعة لنيل جائزة الشهر.
🌟 @Isinhho
🌟 Brais Méndez
😉🔝🏆📲 ¡Elige al '𝐉𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐬' 𝐝𝐞 𝐎𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞 en #LaLigaSantander! #POTM #MVP— LaLiga (@LaLiga) October 26, 2022
وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:
- فالفيردي (ريال مدريد)
- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
- أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد)
- سيرجيو ليون (بلد الوليد)
- جوسيلو ماتو(إسبانيول)
- برايس مينديز (ريال سوسيداد)
- أيساك بالازو ( ريال فايكانو)
وشارك فالفيردي في شهر أكتوبر في 5 مباريات في الدوري الإسباني ونجح في تسجيل 3 أهداف.
فيما ظهر ليفاندوفسكي مع برشلونة هذا الشهر في 5 مباريات في الدوري الإسباني ونجح في تسجيل 4 أهداف.
بينما أنطوان جريزمان سجل 3 أهداف في 5 مباريات خاضهم مع أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.
أما سيرجيو ليون فقد سجل 5 أهداف في الـ5 مباريات وأحرز جوسيلو ماتو نفس عدد الأهداف.
وسجل برايس مينديز هدفين في 5 مباريات وأيساك بالازو هدفا في عدد المباريات ذاتها.