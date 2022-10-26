بين ليفاندوفسكي وفالفيردي.. تعرف على قائمة المرشحين لنيل جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

ترشّح فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد بجوار روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة لجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر في الدوري الإسباني.

وظهر أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد أيضا في قائمة المرشحين السبعة لنيل جائزة الشهر.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

فالفيردي (ريال مدريد)

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد)

سيرجيو ليون (بلد الوليد)

جوسيلو ماتو(إسبانيول)

برايس مينديز (ريال سوسيداد)

أيساك بالازو ( ريال فايكانو)

وشارك فالفيردي في شهر أكتوبر في 5 مباريات في الدوري الإسباني ونجح في تسجيل 3 أهداف.

فيما ظهر ليفاندوفسكي مع برشلونة هذا الشهر في 5 مباريات في الدوري الإسباني ونجح في تسجيل 4 أهداف.

بينما أنطوان جريزمان سجل 3 أهداف في 5 مباريات خاضهم مع أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

أما سيرجيو ليون فقد سجل 5 أهداف في الـ5 مباريات وأحرز جوسيلو ماتو نفس عدد الأهداف.

وسجل برايس مينديز هدفين في 5 مباريات وأيساك بالازو هدفا في عدد المباريات ذاتها.