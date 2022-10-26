أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - السنغال تضرب موعدا ناريا مع مصر في النهائي

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 17:00

كتب : FilGoal

منتخب السنغال لكرة القدم الشاطئية

حجز منتخب السنغال بطاقة نهائي كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بعد الفوز على موزمبيق، وضرب موعدا مع منتخب مصر.

وتأهل منتخب مصر أولا للنهائي بعد الفوز على المغرب بنتيجة 5-4.

وتفوق منتخب السنغالي على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 3-2 في نصف النهائي بعدما قلب تأخره لفوز.

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ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل.

بينما تعد السنغال الأكثر تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب آخرها 2021.

وتُعد موزمبيق مستضيفة البطولة.

وبذلك حسم منتخبا مصر والسنغال بطاقتي التأهل لكأس العالم للكرة الشاطئية 2023.

مشوار منتخب مصر

بدأ منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بالفوز على مدغشقر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل 4-4.

وخسر من السنغال بنتيجة 6-4.

ثم انتصر على أوغندا بنتيجة 6-2.

وفي نصف النهائي تفوق على المغرب التي تصدرت ترتيب المجموعة الأولى.

موعد النهائي

تقام المباراة النهائية يوم الجمعة، الموافق 28 أكتوبر الجاري في الثالثة والنصف عصرا.

القناة الناقلة

تنقل القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي (كاف) مباريات البطولة بشكل مباشر عبر موقع "يوتيوب".

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