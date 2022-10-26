التشكيل - شيكا يقود هجوم فاركو.. ومدحت فقوسة يظهر مع حرس الحدود

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 16:18

كتب : FilGoal

البنك الأهلي ضد فاركو - أحمد توفيق

أجرى نونو ألميدا تغييرا واحدا في تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود اليوم في في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري على ملعب الإسكندرية.

ودفع ألميدا بـ حسن طارق في التشكيل الأساسي بدلا من سوكاري الذي بدأ المباراة السابقة أمام البنك الأهلي.

وجاء تشكيل فاركو كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد صغيري - رامي صبري - أحمد مودي - عبد الله بكري - عزمي غوما

الوسط: أحمد البحراوي - محمود حمادة - حسن طارق

الهجوم: أحمد شريف - محمد زكريا "شيكا"

في الجهة الآخرى، اختار أحمد أيوب المدير الفني لـ طلائع الجيش مدحت فقوسة أساسيا لمواجهة فاركو.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: مؤمن عبد الوهاب - محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فتحي – مدحت فقوسة

الهجوم: مصطفى محمد "زيكو" – محمود أبو جودة – وجيه عبد الحكيم

ويحتل فاركو المركز الـ11 في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد نقطة بعد التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لمثله في أولى الجولات.

فيما يتذيل حرس الحدود الصاعد حديثا ترتيب الجدول بعد خسارة مباراته السابقة أمام فيوتشر بهدفين دون رد.

فاركو حرس الحدود الدوري المصري
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