بعد حركة مدربه السابق المشينة.. أوكسير يعلن كريستوف بيليسيه مديرا فنيا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

كريستوف بيليسيه - أوكسير

أعلن نادي أوكسير الفرنسي تعيين كريستوف بيليسيه مديرا فنيا للفريق خلفا لـ جان مارك فورلان.

ووقّع بيليسيه مع أوكسير عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر.

وأقال أوكسير جان مارك فورلان المدير الفني السابق وسط جدل بعد سوء سلوكه ورفع إصبعه الوسطى لجماهير فريق كليرمونت فوت في ملعبهم.

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وخسر أوكسير تلك المباراة أمام كليرمونت فوت بهدفين مقابل هدف في الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي.

ونشر أوكسير عقب المباراة بيانا أدان فيه أفعال فورلان بشدة، وجاء "ما حدث لا يتماشى مع قيمنا واللعب النزيه الذي طالما دافع عنه النادي وأشاد بها. نود أن نقدم اعتذارًا لمشجعي كليرمونت وكذلك لمشجعينا".

ثم أعلن إقالة المدرب في بيان صحفي ووجه له الشكر على تلك السنوات التي قضاها معهم.

وقاد فورلان أوكسير منذ 2019 وتمكن من تصعيد الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

ويمتلك كريستوف بيليسييه خبرة في الدوري الفرنسي حيث قاد لوريان لمدة ثلاث مواسم صعد في أحدهما معهم إلى الدرجة الأولى.

أوكسير الدوري الفرنسي
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