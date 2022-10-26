منتخب مصر للكرة الشاطئية – موعد نهائي أمم إفريقيا والمنافس والقناة الناقلة

تأهل منتخب مصر لنهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2022 وحجز مقعده في كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

منتخب مصر تفوق على نظيره المغربي بنتيجة 5-4 في نصف النهائي ليصل للنهائي القاري الأول.

مشوار منتخب مصر

بدأ منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بالفوز على مدغشقر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل 4-4.

وخسر من السنغال بنتيجة 6-4.

ثم انتصر على أوغندا بنتيجة 6-2.

وفي نصف النهائي تفوق على المغرب التي تصدرت ترتيب المجموعة الأولى.

منافس مصر في النهائي

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي.

وانتصر منتخب السنغال على موزمبيق بنتيجة 3-2.

موزمبيق مستضيفة البطولة، بينما تعد السنغال الأكثر تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب آخرها 2021.

موعد النهائي

تقام المباراة النهائية يوم الجمعة، الموافق 28 أكتوبر الجاري في الثالثة والنصف عصرا.

القناة الناقلة

تنقل القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي (كاف) مباريات البطولة بشكل مباشر عبر موقع "يوتيوب".