في الجول يكشف - اقتراب عودة دونجا إلى القاهرة.. وموعد عودته للمشاركة مع الزمالك

تحددت موعد عودة نبيل عماد "دونجا"إلى القاهرة بعد اقترابه من إنهاء برنامجه التأهيلي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن دونجا سيعود من قطر بنهاية شهر أكتوبر الجاري بعدما وصل لمرحلة متقدمة في البرنامج التأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في قطر.

ويتم إرسال تقارير دورية بين الجهاز الطبي والفني للزمالك مع المركز الطبي لمعرفة حالة اللاعب.

ومن الممكن أن يسافر دونجا إلى الإمارات لمؤازرة الزمالك في مباراة السوبر ومن ثم العودة لمصر مع البعثة، وفي حال تعذر ذلك سيعود مباشرة من قطر.

وبعد العودة سيحتاج دونجا من أسبوعين لـ 3 أسابيع من أجل العودة للمشاركة مع الفريق وفقا للجاهزية الفنية لبدنية.

أجرى "دونجا" لاعب وسط الزمالك الجديد عملية منظار في الركبة في دولة قطر الشهر الماضي.

وعلم FilGoal.com أن مدة غياب دونجا ستتراوح بين 6 و8 أسابيع.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن إصابة نبيل عماد "دونجا" بقطع في غضروف الركبة الخارجي.

وتعرض لاعب خط وسط بيراميدز -آنذاك- ومنتخب مصر للإصابة في مران الفراعنة يوم الأربعاء 14 سبتمبر.