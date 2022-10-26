شاطئية - إنجاز تاريخي بقيادة حسام باولو.. مصر إلى كأس العالم ونهائي إفريقيا لأول مرة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 15:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

حقق منتخب مصر انتصارا تاريخيا على المغرب في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية بخمسة أهداف مقابل أربعة.

ووصل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه بالفوز على المغرب كما ضمن الوصول لنهائيات كأس العالم 2023 للمرة الأولى أيضا.

وأصبح منتخب مصر هو الفريق العربي االرابع الذي يشارك في كأس العالم بعد عمان والإمارات والبحرين.

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وسيخوض منتخب مصر المباراة النهائية يوم الجمعة المقبلة أمام القائز من السنغال أو موزمبيق أصحاب الأرض.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الافتتاحية أمام مدغشقر بأربعة أهداف لكل منهما.

وخسر الفراعنة أمام السنغال في الجولة الثانية بستة أهداف مقابل أربعة.

وكان منتخب مصر قد سبق له الوصول إلى نصف النهائي ست مرات سابقة وحقق البرونزية في أربعة منهم.

وحصد الفراعنة برونزية نسخ 2006 و2011 و2016 و2018.

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