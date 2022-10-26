بعد 3 أشهر من الغياب بسبب المرض.. هالير يعود للتدريبات في ناديه السابق

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 14:58

كتب : FilGoal

سباستيان هالير

أعلن ألفريد شروردر مدرب أياكس عودة مهاجم الفريق السابق سيباستيان هالير للتدريبات من جديد.

سيباستيان هالر

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

هالير لاعب بوروسيا دورتموند كان قد أصيب بمرض السرطان في شهر يوليو الماضي بعد فترة قصيرة من انضمامه للفريق.

ومنذ شهر يوليو واللاعب يخضع للعلاج الكيماوي ويغيب عن التدريبات ولم يشارك في أي مباراة مع دورتموند منذ انضمامه للفريق.

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وقال شرودر مدرب أياكس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول: "لقد تحدث هالير معنا وطلب منا أن يتدرب في النادي لأنه يخوض مرحلة إعادة التأهيل قريبا هنا في هولندا".

وتابع "من الرائع أن يكون هنا لبعض الوقت وسيكون قادرا على التدريب في أرضية ملعب مختلفة لتساعده على التعافي".

Haller is stepping up on his recovery after he was diagnosed with a testicular tumour in July

المهاجم الإفواري تحدث مع موقع الاتحاد الأوروبي مؤخرا قائلا: "أنا محظوظ بما يكفي لأشعر أنني بحالة جيدة. أنا قادر جسديا على خوض التدريبات، وأشعر أنني بحالة جيدة من الناحيتين العقلية والجسدية، وهو أمر مفيد بالطبع لمحاربة هذا المرض".

وأضاف "وضعت لنفسي جدول زمني. إذا كنت محظوظا بما يكفي ولم أخضع لعملية جراحية، فيمكن أن تسير الأمور سريعا".

وتابع "بعد ثلاثة أسابيع من المرحلة النهائية للعلاج، يتم إجراء الفحوصات لمعرفة المرحلة التي وصل إليها المرض، وما إذا كنت بحاجة إلى جراحة أم لا".

وأردف الإيفواري "إذا لم أكن بحاجة لعملية جراحية، أعتقد أنني سأكون في وضع جيد، خاصة بالطريقة التي أتدرب بها".

وكان ابن الـ28 عاما قد اشتكى من أنه ليس على ما يرام بعد أحد التدريبات في يوليو الماضي.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه خلال الفحوصات الطبية المكثفة تم اكتشاف ورم في الخصيتين.

وأعلن دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية ضم الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام بشكل رسمي حتى صيف 2026.

مهاجم كوت ديفوار انضم لدورتموند مقابل 35 مليون يورو حسب التقارير.

سيباستيان هالير أياكس بروسيا دورتموند
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