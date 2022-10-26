بيلد: غياب نوير يتواصل

أفادت جريدة بيلد بأن غياب مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ عن فريقه سيتواصل لمباراة أخرى، بعد لقاء برشلونة يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

أعلن بايرن ميونيخ القائمة المسافرة لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال والتي خلت من اسم نوير بسبب الإصابة في الكتف.

وذكرت جريدة بيلد أن نوير لن يلحق أيضا بمباراة ماينز في الدوري الألماني يوم السبت.

وأوضح التقرير أن حارس المرمى الألماني سيراقب تطور حالته قبل الدفع به في المباريات.

وكان يوليان ناجلزمان مدرب بايرن قد قال في بداية هذا الأسبوع إن "نوير لن يلعب أمام هوفنهايم، لأنه يشعر ببعض الألم ومن المحتمل أن يغيب أيضا عن مباراة برشلونة في دوري الأبطال".

وأضاف "نحن نهدف لعودته في مباراة ماينز في الدوري. إصابته في مكان صعب للغاية مفصل الكتف".

وتابع "سيغيب عن كأس العالم؟ لا أعتقد ذلك، نحاول تقييم الوضع برمته، إنه يعرف جسده جيدا، نحن نآمل أن يعود أمام ماينز".

في الأسبوع الماضي، أوضح تقرير بيلد أن ناجلزمان منح حرية العودة في الوقت المناسب لحارسه مانويل نوير بسبب كأس العالم.

الدولي الألماني غاب عن مباريات بايرن الأخيرة بسبب إصابة في الكتف، مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2022 بعد أقل من شهر من الآن.

وذكرت جريدة بيلد أن نوير البالغ من العمر 36 عاما يفكر في كأس العالم ولا يريد المخاطرة بالإصابة في كتفه، خاصة وأنه قد يكون المونديال الأخير له.

وأوضح التقرير أن ناجلزمان منح نوير الحرية ليقرر متى يريد العودة متى شعر أنه لائق بنسبة 100٪.

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