بيلد: غياب نوير يتواصل

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 14:56

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ - دوري أبطال أوروبا

أفادت جريدة بيلد بأن غياب مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ عن فريقه سيتواصل لمباراة أخرى، بعد لقاء برشلونة يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

أعلن بايرن ميونيخ القائمة المسافرة لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال والتي خلت من اسم نوير بسبب الإصابة في الكتف.

وذكرت جريدة بيلد أن نوير لن يلحق أيضا بمباراة ماينز في الدوري الألماني يوم السبت.

أخبار متعلقة:
أنتوني: كاسيميرو "كلب حراسة" في منتصف الملعب جوارديولا: أحببت شجاعة محرز لكنه سيبتعد عن تسديد ركلات الجزاء حاليا تبرئة قائد ليفربول من تهمة سب لاعب أرسنال نونيز يكشف نصائح صلاح له في أيامه الأولى مع ليفربول

وأوضح التقرير أن حارس المرمى الألماني سيراقب تطور حالته قبل الدفع به في المباريات.

وكان يوليان ناجلزمان مدرب بايرن قد قال في بداية هذا الأسبوع إن "نوير لن يلعب أمام هوفنهايم، لأنه يشعر ببعض الألم ومن المحتمل أن يغيب أيضا عن مباراة برشلونة في دوري الأبطال".

وأضاف "نحن نهدف لعودته في مباراة ماينز في الدوري. إصابته في مكان صعب للغاية مفصل الكتف".

وتابع "سيغيب عن كأس العالم؟ لا أعتقد ذلك، نحاول تقييم الوضع برمته، إنه يعرف جسده جيدا، نحن نآمل أن يعود أمام ماينز".

في الأسبوع الماضي، أوضح تقرير بيلد أن ناجلزمان منح حرية العودة في الوقت المناسب لحارسه مانويل نوير بسبب كأس العالم.

الدولي الألماني غاب عن مباريات بايرن الأخيرة بسبب إصابة في الكتف، مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2022 بعد أقل من شهر من الآن.

وذكرت جريدة بيلد أن نوير البالغ من العمر 36 عاما يفكر في كأس العالم ولا يريد المخاطرة بالإصابة في كتفه، خاصة وأنه قد يكون المونديال الأخير له.

وأوضح التقرير أن ناجلزمان منح نوير الحرية ليقرر متى يريد العودة متى شعر أنه لائق بنسبة 100٪.

مانويل نوير بايرن ميونيخ ألمانيا كأس العالم 2022
نرشح لكم
بعد 3 أشهر من الغياب بسبب المرض.. هالير يعود للتدريبات في ناديه السابق ضربة لـ أسنال.. ماركينيوس يغيب عن التدريبات قبل مواجهة آيندهوفن تين هاج يكشف موقف رونالدو من المشاركة أمام شيريف تيراسبول جوارديولا: أحببت شجاعة محرز لكنه سيبتعد عن تسديد ركلات الجزاء حاليا وثيقة سرية تورط كريستيانو رونالدو في قضية اشتباه التزوير داخل يوفنتوس أنشيلوتي: هزيمة لايبزج مؤلمة لكن ليس كثيرا ما زال بإمكاننا التأهل أول المجموعة جوارديولا يكشف سبب خروج هالاند أمام دورتموند مؤتمر كلوب - عن مستجدات إصابات ليفربول قبل مواجهة أياكس في دوري الأبطال
أخر الأخبار
مدرب سبورتينج: الجميع في لشبونة يحلمون بعودة رونالدو لكن 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد 3 أشهر من الغياب بسبب المرض.. هالير يعود للتدريبات في ناديه السابق 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: غياب نوير يتواصل 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
تعرف على جميع نسخ كأس السوبر المصري 18 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر المصري - قمصان: جاهزون لمباراة الزمالك.. وجماهير الأهلي الأعظم على الإطلاق 41 دقيقة | الكرة المصرية
أنتوني: كاسيميرو "كلب حراسة" في منتصف الملعب 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضربة لـ أسنال.. ماركينيوس يغيب عن التدريبات قبل مواجهة آيندهوفن ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج يكشف موقف رونالدو من المشاركة أمام شيريف تيراسبول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 2 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 3 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة