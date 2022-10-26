تعرف على جميع نسخ كأس السوبر المصري
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 14:52
كتب : FilGoal
تشهد النسخة الـ 19 من كأس السوبر المصري شكلا جديدا للقب المسابقة.
وخلال 18 بطولة سابقة تسلمت 5 فرق نسخا مختلفة من كأس السوبر المصري
FilGoal.com يستعرض معكم أبرز النسخ لكأس السوبر المصري من هنـــــــــــا.
نرشح لكم
في الجول يكشف - اقتراب عودة دونجا إلى القاهرة.. وموعد عودته للمشاركة مع الزمالك السوبر المصري - قمصان: جاهزون لمباراة الزمالك.. وجماهير الأهلي الأعظم على الإطلاق غزل المحلة: لا نتعاقد مع لاعبين بالملايين.. والله أكرمنا بالتعاقد مع بابا فاسيليو وائل رياض يكشف تفاصيل الاتفاق مع الأهلي والزمالك لمشاركة الثنائي الأولمبي في السوبر عامر حسين: الأهلي لم يرسل خطابات بشأن الزي في السوبر.. والزمالك تظلم على عقوبة فيريرا خالد قمر: أضعت 3 سنين من مسيرتي.. وهدفي الأول أمام إنبي هو الأسهل السوبر المصري - الأهلي يكشف موعد مرانه الأول ومؤتمر كولر مواعيد مباريات الأربعاء 26-10-2022 - ختام الجولة في مصر.. ومواجهات مصيرية في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك عن كأس العالم (2) 7 دقيقة | قطر 2022