تعرف على جميع نسخ كأس السوبر المصري

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

كأس السوبر المصري

تشهد النسخة الـ 19 من كأس السوبر المصري شكلا جديدا للقب المسابقة.

وخلال 18 بطولة سابقة تسلمت 5 فرق نسخا مختلفة من كأس السوبر المصري

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز النسخ لكأس السوبر المصري من هنـــــــــــا.

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