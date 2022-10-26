تعرف على جميع نسخ كأس السوبر المصري

في الجول يكشف - اقتراب عودة دونجا إلى القاهرة.. وموعد عودته للمشاركة مع الزمالك

السوبر المصري - قمصان: جاهزون لمباراة الزمالك.. وجماهير الأهلي الأعظم على الإطلاق

غزل المحلة: لا نتعاقد مع لاعبين بالملايين.. والله أكرمنا بالتعاقد مع بابا فاسيليو

وائل رياض يكشف تفاصيل الاتفاق مع الأهلي والزمالك لمشاركة الثنائي الأولمبي في السوبر

عامر حسين: الأهلي لم يرسل خطابات بشأن الزي في السوبر.. والزمالك تظلم على عقوبة فيريرا

خالد قمر: أضعت 3 سنين من مسيرتي.. وهدفي الأول أمام إنبي هو الأسهل

السوبر المصري - الأهلي يكشف موعد مرانه الأول ومؤتمر كولر

مواعيد مباريات الأربعاء 26-10-2022 - ختام الجولة في مصر.. ومواجهات مصيرية في أبطال أوروبا