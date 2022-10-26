السوبر المصري - قمصان: جاهزون لمباراة الزمالك.. وجماهير الأهلي الأعظم على الإطلاق

شدد سامي قمصان المدرب العام لفريق الأهلي على جاهزية الفريق لمباراة السوبر أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك في كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد بالعين.

وقال قمصان عبر الموقع الرسمي للنادي: "الأهلي يعيش حالة من التركيز الشديد، منذ الوصول إلى الإمارات، والجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد، ووقف على نقاط القوة والضعف؛ استعدادا للمباراة المرتقبة".

وأشار "الأهلي يضم قواما مميزا من اللاعبين أصحاب الخبرات، خاصة المجموعة التي خاضت مباريات كبيرة إلى جانب العناصر المميزة التي انضمت للفريق، كما أن الرهان على شخصية الأهلي وروح الفانلة الحمراء دائما ما يكون صائبا".

وأكمل "نعلم جيدا أهمية المباراة التي تقام على لقب مهم نسعى للتتويج به لإسعاد جماهير الأهلي وتعويضهم عن الموسم الماضي، ونتمنى فقط أن يكون التوفيق حليفنا خلال اللقاء".

واختتم قائلا "جماهير الأهلي الأعظم على الإطلاق، وليس غريبا زحفها خلف الفريق في كل مكان، وحرصها على استقبال البعثة في المطار، كما أن تواجدها في مدرجات ملعب هزاع بن زايد خلال مباراة السوبر المصري سيمنح لاعبي الفريق دوافع كبيرة لبذل أقصى جهد في الملعب من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب".

وينطلق مران الأهلي الأول في الإمارات في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء، ويقام على ملعب العين الذي يبعد حوالي 15 دقيقة عن فندق الإقامة.

وقرر الجهاز الفني إغلاق مران الفريق الذي يقام اليوم على ملعب العين.

وفضل الجهاز الفني إقامة المران بشكل مغلق من أجل توفير أكبر قدر من التركيز في المران.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، غدا الخميس، ويتحدث خلاله كولر عن المباراة.

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بتطبيق الوقت الإضافي في المباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

ووصلت بعثتي الأهلي والزمالك إلى أبو ظبي أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض المباراة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولة 11 مرة، بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات.