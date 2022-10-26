ضربة لـ أسنال.. ماركينيوس يغيب عن التدريبات قبل مواجهة آيندهوفن

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

ماركينيوس أوليفيرا - أرسنال

غاب ماركينيوس أوليفيرا لاعب أرسنال عن تدريبات الفريق اليوم الأربعاء قبل مواجهة آيندهوفن في الدوري الأوروبي.

ويحل أرسنال ضيفا على آيندهوفن في الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة.

وبحسب "فوتبول لندن" فإن ماركينيوس الذي متوقعا أن يشارك أساسيا مع أرسنال أمام آيندهوفن لم يظهر في تدريبات اليوم بالإضافة إلى المدافع أولكسندر زينتشينكو الذي يغيب منذ 1 أكتوبر بسبب إصابة في ربلة الساق أبقته خارج الملاعب منذ ذلك الحين.

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ماركينيوس الذي انضم إلى أرسنال في سوق الانتقالات الصيفية قادما من ساو باولو البرازيلي يجيد اللعب كجناح أيمن.

وشارك مع أرسنال في أربع مباريات فقط بجميع المسابقات منهم 3 في الدوري الأوروبي، وسجل هدفا وصنع آخر.

ويعتلي أرسنال صدارة المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة.

وفاز فريق ميكيل أرتيتا بجميع مبارياته الأربع التي خاضها في الدوري الأوروبي حتى الآن وحال الفوز غدا الخميس أمام آيندهوفن سيتأهل تلقائيا إلى دور الـ 16.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي:

أرسنال: 12 نقطة.

آيندهوفن: 7 نقاط.

زيورخ: 4 نقاط.

بودو جيلمت: دون نقاط.

أرسنال الدوري الإنجليزي أيندهوفن الدوري الأوروبي
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