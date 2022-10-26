تين هاج يكشف موقف رونالدو من المشاركة أمام شيريف تيراسبول

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن موقف رونالدو من المشاركة مع الفريق خلال مباراة شيريف تيراسبول.

ويلعب مانشستر يونايتد مع شيريف تيراسبول غدا الخميس على ملعب أولد ترافورد في الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

رونالدو كان قد استبعد من مباراة تشيلسي الماضية بسبب خروجه غاضبا قبل نهاية مباراة توتنام بسبب عدم مشاركته.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المحادثات مع رونالدو لم تكن صعبة لقد أجبنا عن جميع التساؤلات وحددنا كل شيء وهو كان مستبعدا لمباراة واحدة والآن عاد للفريق مرة أخرى ولن أتحدث عنه أكثر من ذلك".

وتابع "جميع الإجابات الأخرى عن رونالدو قد كشف عنها ويجب علينا أن نركز على المباراة المهمة التي سنخوضها غدا لأننا نريد أن نكون رقم واحد في المجموعة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة.

وأضاف "رافاييل فاران سيكون خارج القائمة وسيغيب حتى كأس العالم ولن يلعب مع مانشستر يونايتد خلال تلك الفترة".

وشدد "اعتقد أنه من الممكن أن يلعب في كأس العالم ولكن يجب علينا الانتظار قبل أن نتكهن لنرى كيف سيتعافى وسيتطور في عمليات إعادة التأهيل".

وتعرض فاران لإصابة قوية خلال مباراة تشيلسي في الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.