اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1994

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 13:54

كتب : محمود صلاح

كأس العالم 1994

مباريات تقام بعد منتصف ليل القاهرة وحتى الفجر، تألق الكثير من النجوم، هذه كانت أبرز سمات نسخة كأس العالم 1994.

هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.

أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة التي أقيمت في الولايات المتحدة، أرنا إجاباتك.

وشاركها مع أصدقائك.

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