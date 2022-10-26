جوارديولا: أحببت شجاعة محرز لكنه سيبتعد عن تسديد ركلات الجزاء حاليا

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه قرر إبعاد رياض محرز عن تسديد ركلات الجزاء لفترة.

محرز أهدر ركلة الجزاء الثانية له خلال الشهر الحالي، في مباراة بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال بيب في مؤتمر صحفي: "أنا معجب كثيرا بشجاعة اللاعبين الذين يتقدمون لتنفيذ ركلات الجزاء وتحمل مسؤوليتها".

وأضاف "الأمر لا يتعلق برياض محرز فقط، لقد أهدرنا الكثير من ركلات الجزاء في دوري أبطال أوروبا، وعندما تهدر ركلة جزاء يكون الأمر صعبا".

وتابع "في الموسم الماضي كان رياض محرز استثنائيا. وفي الموسم قبل الماضي نجح في تسجيل ركلة جزاء في ملعب دورتموند قادتنا للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "رياض سيفكر في الأمر ويتدرب أكثر على تسديد ركلات الجزاء، على أن يبتعد عن تسديد ركلات الجزاء حاليا".

وأهدر الجناح الجزائري 10 ركلات جزاء من أصل 32 سددها خلال مسيرته الكروية.

وشدد "لقد أراد تسجيل ركلة الجزاء أمام دورتموند وكان أول يظهر شجاعته للقيام بذلك".

وأتم "مشكلة إهدار ركلات الجزاء ليست في رياض وحده، بل هناك العديد من اللاعبين الذين فعلوا ذلك، علينا أن نحاول إيجاد حل".

تحت قيادة بيب جوارديولا منذ 2016، أهدر لاعبو مانشستر سيتي 25 ركلة جزاء.

ويعاني محرز من قلة المشاركة كأساسي باستمرار، فقد ظهر في التشكيل الأساسي في 9 مباريات من أصل 17.

وسجل قائد الجزائر هدفين وصنع واحدا خلال 15 مباراة ظهر فيها هذا الموسم بمختلف البطولات.

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