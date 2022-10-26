الموهبة القادمة في عالم الكرة.. إندريك يصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ بالميراس

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 13:05

كتب : إسلام أحمد

إندريك فيليبي - بالميراس

إندريك فيليبي.. تذكروا هذا الاسم جيدا.

أصبح البرازيلي إندريك فيليبي أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ بالميراس.

ذاع صيت إندريك (16 عاما) منذ بداية العام الجاري، بعد التتويج بلقب كأس ساو باولو للشباب في البرازيل.

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ثم ساهم في حصد لقب الدوري البرازيلي تحت 20 عاما وكأس البرازيل تحت 19 عاما.

ومع منتخب البرازيل تحت 16 عاما حقق لقب بطولة مونتايجو الدولية.

وشارك إندريك لأول مرة هذا الموسم مع بالميراس في السادس من أكتوبر كبديل في الفوز على كوريتيبا بنتيجة 4-0.

وبعد 19 يوما، استطاع إندريك أن يشارك كبديل ويساهم في فوز بالميراس بتسجيل ثنائية أمام أتليتكو باراناينسي في الفوز بنتيجة 3-1 بعمر 16 عاما و96 يوما.

انتصار يقرب بالميراس أكثر من حصد لقب الدوري البرازيلي للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وارتفع رصيد بالميراس إلى 74 نقطة قبل 4 جولات على النهاية في انتظار نتائج منافسيه.

اللاعب البرازيلي الشاب مطلوب من كبار الأندية الأوروبية، ويمتلك شرطا جزائيا بقيمة 60 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب يحق له الانتقال لأي فريق عقب إتمام سن الـ 18 ووقع على عقد منذ أشهر قليلة يبقيه مع بالميراس حتى صيف 2025.

البرازيلي الشاب سجل 165 هدفا في 169 مباراة بقميص فريق الشباب.

بالميراس الدوري البرازيلي إندريك فيليبي
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