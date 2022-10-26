وثيقة سرية تورط كريستيانو رونالدو في قضية اشتباه التزوير داخل يوفنتوس

طال التحقيق الذي يخضع إليه نادي يوفنتوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خلفية اشتباه في التزوير بخصوص ميزاينة النادي خلال أعوام 2019 و2020 و2021.

ووُجدت وثيقة سرية موقعة من قبل كريتسيانو رونالدو وإدارة يوفنتوس عن وعد النادي مهاجمه السابق بـ 20 مليون يورو على الرغم من الإعلان عن تعديلات في الرواتب خلال جائحة كورونا بحسب "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس كان قد وعد رونالدو بدفع مبلغ 19.9 مليون يورو حتى إذا رحل عن النادي، لكن المبلغ المتفق عليه من الطرفين لم يُسجل في ميزانية يوفنتوس المالية.

ووصل المحققون إلى تلك النتيجة بعد عمليات تنصت على أحد مدراء يوفنتوس في ديسمبر 2021، وكانت هناك إشارة لتلك الوثيقة التي لم يفكر أحدًا في كونها حقيقة لكنها تم الكشف عن وجودها الآن.

ووفقا "لا ستامبا" الإيطالية فإن رونالدو رفض التعليق على الأمر الإثنين الماضي.

ونوهت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن المحققون لم يكتفوا عند ذلك الحد فقط، بل يحاولون إثبات أن لاعبي يوفنتوس لم يتخلوا حقًا عن رواتب أربعة أشهر خلال جائحة كورونا في مارس 2020 ، وتلقوا مدفوعات لمدة ثلاثة أشهر بعد توقيع وثائق خاصة مع النادي.

ووفقا للصحيفة ذاتها فإنه تم تبرئة يوفنتوس من الاتهامات منذ أشهر بعدما وجد أنّ تخفيض الرواتب المتفق عليها في مارس 2020 كان من الممكن التفاوض عليها بمجرد استئناف البطولات.

رونالدو انضم إلى يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد بمبلغ 117 مليون يورو.

وخلال 3 مواسم قضاهم البرتغالي مع النادي الإيطالي، شارك في 134 مباراة، ونجح خلالها في تسجيل 101 هدفا.

ورحل صاحب الـ37 عاما عن يوفنتوس صيف 2021 ليعود إلى نادي مانشستر يونايتد من جديد.

ولا يعيش رونالدو أفضل أيامه بعدما فقد مكانه الأساسي في تشكيل إيريك تين هاج، وحتى الآن لعب 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولكن بينهم مشاركتين أساسيتين فقط، ليراكم 340 دقيقة لعب حتى الآن.