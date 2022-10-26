الوحدات يعلن انسحابه من الدوري الأردني

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 12:43

كتب : FilGoal

الوحدات الأردني

أعلن نادي الوحدات انسحابه من الدوري الأردني بشكل رسمي.

القرار جاء بالإجماع عقب اجتماع مجلس إدارة النادي مساء أمس الثلاثاء.

ويأتي قرار الانسحاب من الدوري بسبب نقل مباراة الوحدات مع الفيصلي من استاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمنطة القويسمة إلى استاد الأمير حسن بمحافة اريد.

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وأشار النادي في بيانه إلى أنه يتمسك بخوض المباراة على ملعبه وسيكون مستعدا للعودة عن الانسحاب في حال إقامة المباراة على ملعبالملك عبد الله الثاني.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد أعلن نقل المباراة من ملعب عبد الله الثاني إلى ملعب الأمير حسن بسبب دواعي أمنية.

ويحتل الوحدات المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 46 نقطة عقب 20 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن الفيصلي صاحب الصدارة برصيد 47 نقطة مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الدوري.

الفيصلي هو صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بالدوري الأردني 34 مرة ويأتي الوحدات ثانيا بتتويجه 17 مرة.

الفيصلي الوحدات الدوري الأردني
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