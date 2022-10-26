أليجري: غاضبون ومحبطون.. علينا تحويل الإحباط لحافز

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 12:42

كتب : FilGoal

ماكس أليجري - المدير الفني يوفنتوس

يريد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس تحويل الإحباط لحافز من أجل مواصلة الموسم بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وخسر يوفنتوس أمام بنفيكا بنتيجة 4-3 وانتهت حظوظه في التأهل لدور الـ 16 وتتبقى له فرصة التأهل للدوري الأوروبي.

وقال أليجري عبر شبكة سبورت إيطاليا: "بعد التعادل لم يكن علينا أن نستقبل هدفا سريعا من ركلة جزاء، صعّبنا الأمر على أنفسنا، وعدم تسجيل فرصتي فلاهوفيتش جعلنا نتأخر بنتيجة 4-1".

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وواصل "الإقصاء مؤلم، نحن غاضبون ومحبطون، لكن علينا التركيز في الدوري الإيطالي لأننا لم نبدأ بشكل جيد الموسم، نحتاج للتعافي بدنيا ولطاقة ذهنية".

وأردف "علينا تقبل توديع دوري أبطال أوروبا ونحول الإحباط لحافز في المباراة المقبلة ضد ليتشي".

وتابع "للأسف ارتكبنا أخطاءً كثيرة بأنفسنا، وكاد سولي أن يسجل ليعطينا أمل الفوز في الدقائق الأخيرة".

وأكمل "بنفيكا ضغط بقوة في البداية كانوا أخطر في المرتدات، كنت آمل أن تتطور جودة الفريق في الشوط الثاني لكن النتيجة أصبحت 4-1".

وتابع "صامويل إيلينج تدرب مع الفريق منذ 20 يوما فقط، اللاعبون الشباب لديهم القوة ولا يشعرون بالضغوط".

وأتم "الآن لدينا ‘مكانية المشاركة في الدوري الأوروبي، كنا نأمل أن تعني المباراة المقبلة الكثير، لكن للأسف ستعني تأهلنا للدوري الأوروبي".

ويتفوق يوفنتوس بفارق الأهداف في صراع المركز الثالث بالمجموعة والمؤهل للدوري الأوروبي بعدما حسم باريس سان جيرمان وبنفيكا تأهلهما.

أليجري يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
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