أنشيلوتي: هزيمة لايبزج مؤلمة لكن ليس كثيرا ما زال بإمكاننا التأهل أول المجموعة

وصف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن الهزيمة أمام لايبزج الألماني بالمؤلمة مشددا على أن الفريق لا يزال بإمكانه التأهل كأول مجموعة.

وتجرّع ريال مدريد مرارة الهزيمة بعد 20 انتصارات متتالية بجميع المسابقات بالسقوط أمام لايبزج في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذه الهزيمة مؤلمة ولكن ليس كثيرا. لا يزال بإمكاننا التأهل كأول مجموعة".

وأضاف "تتعلم من الخسارة أكثر مما تتعلمه من 10 انتصارات متتالية، سنركز على ما لم يسير على ما يرام".

وتابع "لم نكن جيدين في الركلات الثابتة وأيضا في الدفاع حيث تلقينا هدفين. عادة ما نكون أفض ، لكن هذا يمكن أن يحدث. لم نلعب المباراة التي أردناها".

وأكمل "كان من الواضح أننا سنخسر مباراة عاجلا أم آجلا. يحدث ذلك".

وعن تعليق تيبو كورتوا عن افتقار الفريق للحدة في المباراة، أجاب "كل شخص لديه رأيه".

وغاب لوكا مودريتش وكريم بنزيمة وفيديريكو فالفيردي الليلة الماضية عن تشكيل الفريق الأساسي وأقر أنشيلوتي بأن غيابهم أثّر على النتيجة ضد لايبزج.

وعن تأثير الإصابات، أوضح "بالطبع تأثر الفريق، بعض اللاعبين لم يتمكنوا من اللعب، لكنني لم أغير الفريق كثيرا وفاز الفريق الذي لعب أمس بالعديد من المباريات".

وأتم "لايبزج لعب بالطريقة التي أرادوها. سنحت لنا فرصا لكنها لم تنته بشكل جيد. لا أستطيع أن أقول أي شيء آخر".

وتعود آخر هزيمة لريال مدريد إلى شهر مايو الماضي، حينما سقط آنذاك في دربي العاصمة أمام أتليتكو مدريد بهدف دون رد.

ومنذ ذلك الحين خاض الفريق الملكي 20 مباراة في كل البطولات الموسم الماضي والجاري ولم يخسر أبدا، إلى أن استطاع لايبزج إنهاء تلك السلسلة اليوم.

ويعتلي ريال مدريد صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن لايبزج صاحب المركز الثاني ولايزال متبقي جولة واحدة.

ويأتي ترتيب المجموعة السادسة كالآتي:

ريال مدريد: 10 نقاط.

لايبزج: 9 نقاط.

شاختار: 6 نقاط.

سيلتيك: نقطتين.