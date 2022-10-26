غزل المحلة: لا نتعاقد مع لاعبين بالملايين.. والله أكرمنا بالتعاقد مع بابا فاسيليو

شدد صابر عيد المدير الرياضي بغزل المحلة على أن فريقه يضع سقفا للتعاقدات مع اللاعبين لا يصل إلى الملايين.

وقال عيد في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "لا نتعاقد مع لاعبين بالملايين ولكن فقط نغطي احتياجاتنا ونحرص على اختيار اللاعب الذي سيفيد النادي وفقا لإمكانياتنا".

وتابع "لم نتعاقد مع أي لاعب إلا بعد التعاقد مع المدير الفني وشاهدهم في الملعب أولا قبل أن يخبرنا بالتعاقد معهم وخصوصا اللاعبين الأجانب".

وأضاف "ربنا أكرمنا بالتعاقد مع بابا فاسيليو هو رجل ديموقراطي ويحب عمله والتعاقد معه كان سهلا جدا".

وأتم "الأسبوع الحالي هو الخامس لفاسيليو مع الفريق لأننا بدأنا في وقت متأخر جدا وعلى الرغم من ذلك تمكن من إيصال فكره للاعبين وهو سعيد باللاعبين لاستيعابهم أسلوب لعبه خلال فترة بسيطة".

وحصل المحلة على أربع نقاط خلال أول جولتين في الدوري المصري بعد التعادل مع المقاولون العرب والفوز على الإسماعيلي.