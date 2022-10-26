وائل رياض يكشف تفاصيل الاتفاق مع الأهلي والزمالك لمشاركة الثنائي الأولمبي في السوبر

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور - الأهلي × الزمالك

كشف وائل رياض المدرب العام للمنتخب الأولمبي عن تفاصيل الاتفاق مع الأهلي والزمالك على مشاركة ثنائي المنتخب الأولمبي في مباراة كأس السوبر.

ويعود الثنائي الشاب حسام عبد المجيد لاعب الزمالك وأحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي إلى أنديتهم بعد المشاركة في المباراة الأولى مع المنتخب الأولمبي أمام إيسواتيني.

وقال وائل رياض في تصريحات عبر MBC مصر: "تم الاتفاق على وجود حسام عبد المجيد مع الزمالك وأحمد نبيل "كوكا" مع الأهلي في مباراة السوبر".

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وأضاف "الأهلي والزمالك كانوا متعاونين للغاية بخصوص انضمام اللاعبين الشباب إلى المنتخب الأولمبي لأنه لم يكن هناك استدعاء بشكل رسمي".

وأضاف "سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة في الأهلي) ومارسيل كولر (المدير الفني للفريق) كانوا متعاونين، بالإضافة إلى جوسفالدو فيريرا (المدير الفني لـ الزمالك) وأمير مرتضى منصور (مدير الكرة في الفريق) الذي قال لي مصر قبل كل شيء".

وتابع "أشكر الأندية المصرية بشكل عام لقد أثبتوا أن الشعار الذي طالما تردد أن الأندية تخدم المنتخبات".

وأردف "عودة اللاعبين لأنديتهم والمشاركة بشكل أساسي أمر يصب في مصلحة المنتخب في النهاية، وبعد مباراة السوبر سننسق من أجل عودتهم للانضمام من جديد".

ويلتقي منتخب مصر مجددا مع إيسواتيني في مباراة الإياب في استاد الإسكندرية يوم الأحد المقبل.

بينما يلعب الزمالك والأهلي في مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في أبو ظبي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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