إيقاف حكمين بسبب حالة جدلية في مباراة فلامنجو وسانتوس

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

سانتوس - الدوري البرازيلي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف حكمي مباراة فلامنجو وسانتوس بسبب حالة جدلية في مواجهة الفريقين بالدوري البرازيلي.

وفاز فلامنجو على سانتوس بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 34 من الدوري البرازيلي.

المباراة شهدت حالة جدلية عندما طالب لاعبو سانتوس باحتساب ركلة جزاء لصالحهم، لكن أمر الحكم باستمرار اللعب لتنتهي الهجمة بهدف لفلامنجو.

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ورغم مطالعة الحكم لتقنية الفيديو إلا أنه احتسب هدف فلامنجو الذي سجله بيدرو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وسط اعتراضات من لاعبي سانتوس.

تقدم نادي سانتوس بشكوى عقب نهاية اللقاء بشكل مباشر عبر بيان رسمي، متسائلا: "لماذا تتواجد تقنية الفيديو؟".

ووصف البيان "هذا التحكيم مخزي ومضر بشكل متزايد لكرة القدم البرازيلية" وطالبوا "ألا يقود أحد هؤلاء الحكم مباريات الفريق مرة أخرى".

بدوره أعلن الاتحاد البرازيلي عقب المباراة إيقاف الحكمين، أندري كاسترو حكم الساحة وأدريانو ميلسفيسكي حكم تقنية الفيديو وإدراجهما في برنامج مساعد الأداء التحكيمي، بناء على أدائهما في مباراة فلامنجو وسانتوس.

فوز فلامنجو جاء في تجربته الأخيرة استعدادا لنهائي كوبا ليبرتادوريس إذ سيواجه أتلتيكو باراناينسي البرازيلي يوم السبت المقبل على اللقب القاري.

الفوز رفع رصيد فلامنجو لـ 61 نقطة في المركز الثاني وبفارق 13 نقطة عن بالميراس المتصدر قبل 4 جولات على النهاية.

بينما توقف رصيد سانتوس عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

سانتوس فلامنجو الدوري البرازيلي
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