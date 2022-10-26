إيقاف حكمين بسبب حالة جدلية في مباراة فلامنجو وسانتوس

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف حكمي مباراة فلامنجو وسانتوس بسبب حالة جدلية في مواجهة الفريقين بالدوري البرازيلي.

وفاز فلامنجو على سانتوس بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 34 من الدوري البرازيلي.

المباراة شهدت حالة جدلية عندما طالب لاعبو سانتوس باحتساب ركلة جزاء لصالحهم، لكن أمر الحكم باستمرار اللعب لتنتهي الهجمة بهدف لفلامنجو.

ورغم مطالعة الحكم لتقنية الفيديو إلا أنه احتسب هدف فلامنجو الذي سجله بيدرو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وسط اعتراضات من لاعبي سانتوس.

Esse pênalti não dado para o Santos explica o que é o VAR no Brasil... (detalhe: saiu gol do Flamengo no lance). 🤬 #Brasileirão2022 . O estagiário tá sem acreditar até agora... 🤯😲 (chefia liberou pistolar na legenda 🫣) pic.twitter.com/84J2rL6iGg — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 26, 2022

تقدم نادي سانتوس بشكوى عقب نهاية اللقاء بشكل مباشر عبر بيان رسمي، متسائلا: "لماذا تتواجد تقنية الفيديو؟".

ووصف البيان "هذا التحكيم مخزي ومضر بشكل متزايد لكرة القدم البرازيلية" وطالبوا "ألا يقود أحد هؤلاء الحكم مباريات الفريق مرة أخرى".

Carta aberta aos senhores Ednaldo Rodrigues e Wilson Seneme pic.twitter.com/GNIg3RHsL2 — Santos FC (@SantosFC) October 26, 2022

بدوره أعلن الاتحاد البرازيلي عقب المباراة إيقاف الحكمين، أندري كاسترو حكم الساحة وأدريانو ميلسفيسكي حكم تقنية الفيديو وإدراجهما في برنامج مساعد الأداء التحكيمي، بناء على أدائهما في مباراة فلامنجو وسانتوس.

فوز فلامنجو جاء في تجربته الأخيرة استعدادا لنهائي كوبا ليبرتادوريس إذ سيواجه أتلتيكو باراناينسي البرازيلي يوم السبت المقبل على اللقب القاري.

الفوز رفع رصيد فلامنجو لـ 61 نقطة في المركز الثاني وبفارق 13 نقطة عن بالميراس المتصدر قبل 4 جولات على النهاية.

بينما توقف رصيد سانتوس عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.