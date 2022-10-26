خالد قمر: أضعت 3 سنين من مسيرتي.. وهدفي الأول أمام إنبي هو الأسهل

شدد خالد قمر مهاجم طلائع الجيش على أنّ هدفه الأول أمام إنبي أمس الثلاثاء هو الأسهل في مسيرته الكروية.

خالد قمر النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وسجّل خالد قمر ثنائية فوز طلائع الجيش على إنبي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال قمر في تصريحات عبر صدى البلد: "هدفي الأول أمام إنبي هو الأسهل في مسيرتي الكروية، كنت متمركز في مكان جيد واستلمت الكرة وسددتها في الشباك".

وأضاف "وصلتني بعض العروض في الصيف لكن اخترت طلائع الجيش لأن الفريق لديه لاعبين مميزين وتحت قيادة فنية قوية".

وتابع "أطمح لدخول نادي المائة، وأتمنى أن يتحقق ذلك هذا الموسم. لقد أضعت 3 سنين من مسيرتي، واحدة بسبب الصليبي والآخرى تم إلغاء الدوري والأخيرة في الزمالك عندما لم أشارك أساسيا".

وعن اقترابه من معادلة عدد أهداف عماد متعب، أوضح "هو مثلي الأعلي منذ أن بدأت مسيرتي".

ووصل خالد قمر مهاجم طلائع الجيش إلى الهدف رقم 73 له في الدوري المصري.

وتعادل خالد قمر مع محمد بركات نجم الأهلي والإسماعيلي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري.

وبعد الهدفين تخطى خالد قمر كل من عبد الحميد بسيوني وباسم مرسي.

بينما يتبقى له هدف واحد لمعادلة رقم حمادة إمام أسطورة الزمالك السابق صاحب الـ74 هدفا في الدوري.

ويتبقى له هدفين لمعادلة رقم عماد متعب نجم الأهلي السابق صاحب الـ75 هدفا في الدوري.