خالد قمر: أضعت 3 سنين من مسيرتي.. وهدفي الأول أمام إنبي هو الأسهل

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

خالد قمر

شدد خالد قمر مهاجم طلائع الجيش على أنّ هدفه الأول أمام إنبي أمس الثلاثاء هو الأسهل في مسيرته الكروية.

خالد قمر

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وسجّل خالد قمر ثنائية فوز طلائع الجيش على إنبي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال قمر في تصريحات عبر صدى البلد: "هدفي الأول أمام إنبي هو الأسهل في مسيرتي الكروية، كنت متمركز في مكان جيد واستلمت الكرة وسددتها في الشباك".

أخبار متعلقة:
بنسبة 100%.. خالد قمر رجل مباراة طلائع الجيش وإنبي ثنائية خالد قمر تقود طلائع الجيش للفوز على إنبي قائمة إنبي - على رأسهم نجم مباراة بيراميدز.. 22 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش التشكيل – خالد قمر يقود هجوم طلائع الجيش.. وتراوري أساسي مع إنبي

وأضاف "وصلتني بعض العروض في الصيف لكن اخترت طلائع الجيش لأن الفريق لديه لاعبين مميزين وتحت قيادة فنية قوية".

وتابع "أطمح لدخول نادي المائة، وأتمنى أن يتحقق ذلك هذا الموسم. لقد أضعت 3 سنين من مسيرتي، واحدة بسبب الصليبي والآخرى تم إلغاء الدوري والأخيرة في الزمالك عندما لم أشارك أساسيا".

وعن اقترابه من معادلة عدد أهداف عماد متعب، أوضح "هو مثلي الأعلي منذ أن بدأت مسيرتي".

ووصل خالد قمر مهاجم طلائع الجيش إلى الهدف رقم 73 له في الدوري المصري.

وتعادل خالد قمر مع محمد بركات نجم الأهلي والإسماعيلي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري.

وبعد الهدفين تخطى خالد قمر كل من عبد الحميد بسيوني وباسم مرسي.

بينما يتبقى له هدف واحد لمعادلة رقم حمادة إمام أسطورة الزمالك السابق صاحب الـ74 هدفا في الدوري.

ويتبقى له هدفين لمعادلة رقم عماد متعب نجم الأهلي السابق صاحب الـ75 هدفا في الدوري.

طلائع الجيش إنبي
نرشح لكم
السوبر المصري - الأهلي يكشف موعد مرانه الأول ومؤتمر كولر مواعيد مباريات الأربعاء 26-10-2022 - ختام الجولة في مصر.. ومواجهات مصيرية في أبطال أوروبا الكشف عن النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري في الجول يكشف - ماذا يحدث إذا انتهت مباراة السوبر بالتعادل اتحاد الكرة يعلن فتح باب حجز تذاكر لقاء ومصر وبلجيكا وأسعارها مصدر من الأهلي لـ في الجول: الخطاب المنتشر بشأن ملابس السوبر مزور لـ3 أسباب خالد جلال: الخطأ الوحيد الذي ارتكبه البنك الأهلي جاء منه هدف سموحة بعد هدفيه في إنبي.. قمر يتخطى بسيوني ويقترب من إمام ومتعب في هدافي الدوري
أخر الأخبار
إيقاف حكمين بسبب حالة جدلية في مباراة فلامنجو وسانتوس 6 دقيقة | أمريكا
خالد قمر: أضعت 3 سنين من مسيرتي.. وهدفي الأول أمام إنبي هو الأسهل 16 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر المصري - الأهلي يكشف موعد مرانه الأول ومؤتمر كولر 44 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الأربعاء 26-10-2022 - ختام الجولة في مصر.. ومواجهات مصيرية في أبطال أوروبا 56 دقيقة | الكرة المصرية
الكشف عن النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
بيولي: تفاجأنا بمراكز لاعبي دينامو زغرب.. ونعلم أنه لا يجب أن نخطئ 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا يكشف سبب خروج هالاند أمام دورتموند 10 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف - ماذا يحدث إذا انتهت مباراة السوبر بالتعادل 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 2 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 3 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة