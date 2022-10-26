السوبر المصري - الأهلي يكشف موعد مرانه الأول ومؤتمر كولر

كشف النادي الأهلي موعد مرانه الأول في أبو ظبي بالإمارات استعدادا لمباراة كأس السوبر المصري ضد الزمالك.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك في كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

وينطلق مران الأهلي الأول في الإمارات في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء، ويقام على ملعب العين الذي يبعد حوالي 15 دقيقة عن فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، غدا الخميس، ويتحدث خلاله كولر عن المباراة.

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بتطبيق الوقت الإضافي في المباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

ووصلت بعثتي الأهلي والزمالك إلى أبو ظبي أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض المباراة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولة 11 مرة، بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات.